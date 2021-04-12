Рамадан 2021: головні традиції і заборони мусульманського посту

В ісламській релігії цей місяць вважається одним з найважливіших періодів в році.

Кожен рік терміни священного Рамадану вираховуються згідно з місячним календарем. У 2021 році він випав на 12 квітня та триватиме протягом 30 днів, до 12 травня включно.

Наступного дня, 13 травня, мусульмани святкуватимуть Ураза-байрам – одне з головних подій в ісламі, після Курбан-байраму.

Строгий піст у Рамадан мусульмани зустрічають милостиво і з радістю. Згідно Корану, в цей місяць пророк Мохаммед вперше почав складати вірші для священної книги мусульман.

В цей період мусульмани духовно очищуються і переконуються в силі своєї віри. Важливо приймати всі обмеження священного місяця з розумінням і готовністю.

В Рамадан мусульмани повинні молитися п'ять разів у день. Молитва називається намаз. Також віруючі роблять пожертвування нужденним - закят, який також може бути свого роду відкупом для спокутування гріхів.

У цей час здійснюється хадж - паломництво у святе місце - Мекку.

Рамадан триває 30 днів (фото: Getty Image)

Що не можна робити в Рамадан

Протягом усього місяця Рамадан особливо важливо дотримуватися обмеження від світанку до заходу. В Корані написано: "Їжте і пийте, поки ви не зможете відрізнити білу нитку світанку від чорної, а потім постіться до ночі". Відмова від їжі називається імсак.

Протягом усього місяця суворо заборонено вживання води та їжі, куріння, інтимна близькість вдень – від світанку до заходу. У нічний час ця заборона не діє. Таким чином, в цей час мусульмани їдять два рази - до світанку – сухур і після заходу сонця – іфтар. Цілий день передбачається молитися.

Хто може не дотримуватися посту?

Від дотримання посту звільняються віруючі за станом здоров'я: люди з хронічними захворюваннями, хворі, літні, якщо відмова від їжі і пиття може їм нашкодити.

Також звільняються вагітні жінки, жінки в період менструації і годуючі матері, які турбуються за здоров'я своєї дитини, а також діти, які не досягли статевої зрілості.

В Корані написано наступне: "А якщо хто з вас хворий або знаходиться в дорозі, то нехай постить стільки ж днів в інший час. А тим, які здатні постити з працею, слід в спокуту нагодувати бідняка. А якщо хто добровільно робить добру справу, то тим краще для нього. Але вам краще постити, якщо б ви тільки знали!"

До речі, в одну з десяти останніх ночей Рамадану настає Ніч могутності. Її проводять у молитві. Найчастіше - це 27 ніч посту.