Розпадається багато пар: психолог назвала головну помилку у відносинах

Але справа в тому, що ми сприймаємо цю близькість, як даність - або вона є, або ні. А це не так. Чоловіки і жінки дуже різні. Для жінки важливо, щоб вона у відносинах могла довіряти і довіритися. Чоловікові важливо тільки довіряти. Поняття "довіритися" йому майже незнайоме. ⠀

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Саме тому чоловік не розуміє, чому дружина все ще переживає через зраду - адже він вибачився, стільки для неї потім зробив, довів, що йому можна тепер вірити. З цієї ж причини жінка не може спати з чоловіком, навіть якщо він їй дуже подобається. Або не може отримати оргазм. Тому що вона ніби як чоловікові довіряє, але повністю довіритися не може.⠀

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Що це означає?⠀

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Говорячи про довіру, ми говоримо більше про зовнішні моменти - я вірю, що на тебе можна покластися в різних речах, ти допоможеш і підтримаєш. Ти надійний.⠀

Довіритися - це безоглядно і безумовно довірити людині найпотаємніше. Саме, можливо, дурне, ганебне або те, що тривожить, знаючи, що тебе зрозуміють, не висміють, не засудять і не зрадять.⠀

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Довіру повернути можна. Можливість довіритися - ні.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Але проблема не тільки в цьому. А в тому, що спочатку нам складно чоловікові саме довіритися. Чоловіки керуються логікою. Їм важко зрозуміти жіночі "заскоки", які сформовані сумнівами або страхом. Як йому пояснити, що мені вкрай важливо, щоб він дзвонив саме в 6 вечора хоча б на кілька секунд - адже мій колишній кинув мене саме в цей час? Чоловік не зрозуміє, він просто пояснить, що він так з вами ніколи не вчинить.⠀

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Але це не те. У жінки проблема на рівні емоцій - її не вирішити за допомогою доводів розуму. Тому її потрібно або зрозуміти, або просто дзвонити, не розбираючи, чому.⠀

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Довіритися чоловікові можна, бачачи його бажання піти тобі назустріч навіть там, де йому це не зрозуміло і не має сенсу. Він може не розуміти, але робити.

Головна помилка - працювати над відносинами, а не прислухатися до партнера. Інакше чоловік швидко почне сприймати вас занадто задушливою, нав'язливою. Чоловіки взагалі не люблять все це - їм від жінки потрібна легкість з часткою перцю, а вчительку вони хочуть бачити хіба що в рольових іграх.⠀

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Робота над відносинами для них рівнозначна прогнутися під жінку. Тому деякі моменти краще підносити в контексті особистих прохань. ⠀

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Найголовніше - якщо ви не можете чоловікові довіритися, то майже завжди у цього є причина. Наприклад, він видав не ту реакцію на вашу відвертість. Тому формування душевної близькості часто починається з не найприємнішої ноти і це нормально.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Тут є 4 правила:⠀

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1. У чоловіка повинні бути до вас сильні почуття. Інакше марно все. ⠀

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2. Ми працюємо тільки з одним проханням, а не вивалюємо все скопом. Поки одна проблема не вирішиться, до другої не переходимо.⠀

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3. Якщо чоловік не розуміє, навіщо вам це потрібно, але робить, це зараховується.⠀

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4. Не розраховуйте, що ви один раз поговорили і все вирішилося. Швидше за все, вам доведеться сказати 5-10-15 разів. І це нормально. Тому що чоловікові потрібен час, щоб ваші дивні (в його розумінні) прохання переважили його логіку.