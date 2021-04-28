Распадается много пар: психолог назвала главную ошибку в отношениях

Но дело в том, что мы воспринимаем эту близость, как данность - либо она есть, либо нет. А это не так. Мужчины и женщины очень разные. Для женщины важно, чтобы она в отношениях могла доверять и довериться. Мужчине важно только доверять. Понятие "довериться" ему почти незнакомо. ⠀

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Именно поэтому мужчина не понимает, почему жена все ещё переживает из-за измены - ведь он извинился, столько для нее потом сделал, доказал, что ему можно теперь верить.⠀ По этой же причине женщина не может спать с мужчиной, даже если он ей очень нравится. Или не может получить оргазм. Потому что она вроде как мужчине доверяет, но полностью довериться не может.⠀

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Что это значит?⠀

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Говоря о доверии, мы говорим больше о внешних моментах - я верю, что на тебя можно положиться в разных вещах, ты поможешь и поддержишь. Ты надежный.⠀

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Довериться - это безоглядно и безусловно доверить человеку самое сокровенное. Самое, возможно, глупое, постыдное или тревожащее, зная, что тебя поймут, не высмеют, не осудят и не предадут.⠀

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Доверие вернуть можно. Возможность довериться - нет.



Иллюстративное фото (pexels.com)⠀

Но проблема не только в этом. А в том, что изначально нам сложно мужчине именно довериться. Мужчины руководствуются логикой. Им трудно понять женские "заскоки", которые сформированы сомнениями или страхом. Как ему объяснить, что мне крайне важно, чтобы он звонил именно в 6 вечера хотя бы на несколько секунд - ведь мой бывший бросил меня именно в это время? Мужчина не поймет, он просто объяснит, что он так с вами никогда не поступит.⠀

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Но это не то. У женщины проблема на уровне эмоций - ее не решить с помощью доводов разума. Поэтому ее нужно либо понять, либо просто звонить, не разбирая, почему.⠀

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Довериться мужчине можно, видя его желание пойти тебе навстречу даже там, где ему это не понятно и не имеет смысла. Он может не понимать, но делать.

Главная ошибка - работать над отношениями, а не прислушиваться к партнёру. Иначе мужчина быстро начнет воспринимать вас слишком душной, навязчивой. Мужчины вообще не любят все это - им от женщины нужна легкость с долей перца, а учительницу они хотят видеть разве что в ролевых играх.⠀

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Работа над отношениями для них равнозначна прогнуться под женщину. Поэтому некоторые моменты лучше преподносить в контексте личных просьб. ⠀

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Самое главное - если вы не можете мужчине довериться, то почти всегда у этого есть причина. Например, он выдал не ту реакцию на вашу откровенность. Поэтому формирование душевной близости часто начинается с не самой приятной ноты и это нормально.



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Иллюстративное фото (pexels.com)

Тут есть 4 правила:⠀

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1. У мужчины должны быть к вам сильные чувства. Иначе бесполезно все. ⠀

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2. Мы работаем только с одной просьбой, а не вываливаем все скопом. Пока одна проблема не решится, ко второй не переходим.⠀

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3. Если мужчина не понимает, зачем вам это нужно, но делает, это засчитывается.⠀

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4. Не расчитывайте, что вы один раз поговорили и все решилось. Скорее всего, вам придется сказать 5-10-15 раз. И это нормально. Потому что мужчине нужно время, чтобы ваши странные (в его понимании) просьбы перевесили его логику.