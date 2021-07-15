Рецепт хрустких малосольних огірків: виходять у кожного!
В Україні сезон огірків і кожна господиня хоче порадувати близьких смачною і хрусткою закускою, не витрачаючи на приготування багато часу.
У нашому матеріалі ми публікуємо простий і смачний рецепт малосольних огірочків, які вийдуть у кожного!.
Ці малосольні огірки готуються в холодній воді.
Інгредієнт:
Огірки — 1 кілограм
Перець чилі - 2 штуки
Хрін — (корінь) - 3 штуки
Хрін — (листя) - 5 штук
Часник - 1 штука (1 велика головка)
Кріп - 1 пучок
Сіль - 2 ст. ложки (на кожен літр води)
Малосольні огірки швидкого приготування (фото: freepic.com)
Покроковий рецепт приготування
Огірки замочіть в холодній воді на дві години. Потім насухо витираємо. Викладаємо шарами: шар спецій, шар огірків, і далі. Зверху закриваємо огірки листям хрону.
Розсіл зробимо з води і солі. Кількість солі залежить від кількості огірків і води, але на кожен літр треба 2 ст. л. солі.
Ось і все! Більше нічого робити не потрібно. Якщо у вас розсіл був гарячий, огірки будуть готові через добу, якщо холодний - почекайте всього три дні і насолоджуйтеся закускою. Запевняємо, вона не може не вийти.
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