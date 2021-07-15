Рецепт хрустящих малосольных огурцов: получаются у каждого!
В Украине сезон огурцов и каждая хозяйка хочет порадовать близких вкусной и хрустящей закуской, не тратя на приготовление много времени.
В нашем материале мы публикуем простой и вкусный рецепт малосольных огурчиков, которые получатся у каждого!.
Эти малосольные огурцы готовятся в холодной воде.
Ингредиенты:
Огурцы — 1 килограмм
Перец чили — 2 штуки
Хрен (корень) — 3 штуки
Хрен (листья) — 5 штук
Чеснок — 1 штука (1 большая головка)
Укроп — 1 пучок
Соль — 2 ст. ложки (на каждый литр воды)
Малосольные огурцы быстрого приготовления (фото: freepic.com)
Пошаговый рецепт приготовления
Огурцы замочите в холодной воде на два часа. Затем насухо вытираем. Выкладываем слоями: слой специй, слой огурцов, и так далее. Сверху закрываем огурцы листьями хрена.
Рассол сделаем из воды и соли. Количество соли зависит от количества огурцов и воды, но на каждый литр надо 2 ст.л. соли.
Вот и все! Больше ничего делать не нужно. Если у вас рассол был горячий, огурцы будут готовы через сутки, если холодный - подождите всего три дня и наслаждайтесь закуской. Уверяем, она не может не получиться.
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