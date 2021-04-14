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Яскравий акцент, 70-ті та натуральність: головні тренди укладок і зачісок 2021

Автор: Lite

Повноцінний і завершений образ складно уявити без стильної стрижки та укладання. Все більші обороти в 2021 набирає тренд на природність: прості зачіски, які можна зробити в лічені хвилини, але є і інші цікаві тенденції.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самал Сан.

Вона показала своїм фоловерам головні тренди зачісок і укладок в 2021 році.

Найтрендовіші укладання 2021

  • В дусі 70-х

Прикореневій обсяг, чубчик плавно переходить у волосся, зачіски і укладання в стилі 70-х будуть актуальними в цьому році. Такі укладання вибирають знаменитості: Кайя Гербер, Сьюкі Вотерхаус та інші.

  • Кучері і хвилі

Природні, натуральні локони, кучеряве волосся в будь-якій довжині без укладання в цьому році в тренді. Якщо вам пощастило з кучериками, то після душа їх можна просто підсушити рушником - і ви готові до вечірки!

  • Яскравий акцент

Цей тренд тримається вже кілька років, цього року він, як і раніше, актуальний, так що не поспішайте зафарбовувати своє колорування в однотонне "полотно". Для тих, хто лише роздумує над таким фарбуванням: вибирайте яскраві контрастні кольори для пасм, які кидаються в очі та привертають увагу.

  • Пучок

Пучок теж перекочував з минулих сезонів, але опустився нижче і став гладким і навіть глянцевим, ніякої недбалості, всі "дуже офіційно". Також можна робити пучок з кіс, як показано на колажі.

  • Аксесуари

Що стосується прикрас для волосся, на зміну акцентним шпильками приходять хустки, косинки і яскраві об'ємні банти. Ці аксесуари можна носити як з хвостом або косою, так і на розпущене волосся.

Стильні зачіски та укладання 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)

Нагадаємо, Андре Тан показав, які базові сумки та взуття варто вибирати: відмовтеся від непотрібних покупок.

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