Яскравий акцент, 70-ті та натуральність: головні тренди укладок і зачісок 2021

Вона показала своїм фоловерам головні тренди зачісок і укладок в 2021 році.

Найтрендовіші укладання 2021

В дусі 70-х

Прикореневій обсяг, чубчик плавно переходить у волосся, зачіски і укладання в стилі 70-х будуть актуальними в цьому році. Такі укладання вибирають знаменитості: Кайя Гербер, Сьюкі Вотерхаус та інші.

Кучері і хвилі

Природні, натуральні локони, кучеряве волосся в будь-якій довжині без укладання в цьому році в тренді. Якщо вам пощастило з кучериками, то після душа їх можна просто підсушити рушником - і ви готові до вечірки!

Яскравий акцент

Цей тренд тримається вже кілька років, цього року він, як і раніше, актуальний, так що не поспішайте зафарбовувати своє колорування в однотонне "полотно". Для тих, хто лише роздумує над таким фарбуванням: вибирайте яскраві контрастні кольори для пасм, які кидаються в очі та привертають увагу.

Пучок

Пучок теж перекочував з минулих сезонів, але опустився нижче і став гладким і навіть глянцевим, ніякої недбалості, всі "дуже офіційно". Також можна робити пучок з кіс, як показано на колажі.

Аксесуари

Що стосується прикрас для волосся, на зміну акцентним шпильками приходять хустки, косинки і яскраві об'ємні банти. Ці аксесуари можна носити як з хвостом або косою, так і на розпущене волосся.

Стильні зачіски та укладання 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks)