Батькам, дитині і другу: Андре Тан порадив, що подарувати на Новий рік коханим

Андре Тан нещодавно розповів, яку шапку вибрати взимку. Український дизайнер навіть показав приклади потрібних моделей і нагадав, що морозити вуха - не круто.

Косинка, привіт, дитячий помпон, поки - які моделі варто носити, а які ні, можна подивитися тут.

А тепер Андре вирішив нагадати, що скоро Новий рік - які подарунки вибрати рідним і близьким? Кожному потрібно щось особливе і кожному - щось своє.

"Черги в супермаркетах по 20 чоловік, переповнені салони краси і бігаючі у паніці люди в ТРЦ. Так-так, ви не помилилися. Це атмосфера останніх вихідних в 2020 році. Весь світ зараз шукає гідні подарунки для близьких. Ну і звичайно ж собі, коханому.

Вирішив трохи полегшити вам життя і приготував ідеї для подарунків", - написав Андре.



Андре Тан поганого не порадить (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

"Коханій людині

Тут варіантів маса, все залежить від ваших можливостей і бажань партнера. Але просто незамінним доповненням до будь-якого подарунка стане лист. Так-так, доведеться згадати, як тримати ручку. Напишіть коханій людині подяку за минулий рік і згадайте теплі моменти.

Батькам

Дайте можливість близьким відпочити 31-го грудня, а не стояти весь день біля плити. Безліч ресторанів пропонують новорічний стіл з доставкою додому: олів'є, оселедець під шубою, бутерброд з ікрою і навіть холодець.

Дитині

Найімовірніше, ваше чадо з величезними очима розповідає про епл вотч або про селфі-палиці. Але вже через місяць це явно буде валятися десь у шафі. Як щодо феєрверку? Запустіть його разом.

Друзям

Даруйте враження: похід в СПА, стоун-масаж або урок молекулярної кухні. Як мінімум, дасте можливість залити нову фоточку в сторіс", - порадив Тан.

Нагадаємо, нещодавно український дизайнер Андре Тан показав на конкретних прикладах, які светри варто носити цієї зими, а які краще викинути.