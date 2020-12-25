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Морозити вуха - це не круто: Андре Тан показав актуальні моделі шапок зими-2021

Новость на русском → П'ятниця 25 грудня 2020 18:01
Морозити вуха - це не круто: Андре Тан показав актуальні моделі шапок зими-2021 Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Український дизайнер Андре Тан вважає, що якщо повністю довіритися своїм смакам, то можна... зганьбитися на святі. Так що він дав конкретні приклади, як варто і як не варто одягатися на вечірку до Нового року.

А ось ще один актуальний і на свята, і в будні дні питання - яку шапку вибрати взимку? Андре розповів і навіть показав потрібні можелі і нагадав, що морозити вуха - не круто.

"Косинка не тільки влітку

Косинки з бавовни, хутра і навіть шкіри розлітаються цієї зими як гарячі пиріжки. Відмінно виглядають з будь-яким овалом лиця.

Морозити вуха - це не круто: Андре Тан показав актуальні моделі шапок зими-2021Відрізаємо дитячий помпон

Проста, лаконічна форма шапки біні без фантазійних елементів - ідеальний вибір цієї зими. А шапку з помпоном залиште для прогулянки по лісі. У повсякденних образах це табу.

Морозити вуха - це не круто: Андре Тан показав актуальні моделі шапок зими-2021Трохи Франції

Якщо душа вимагає Провансу, а карантин забрав можливість подорожувати - придивіться до берету. Тільки ніякого декору, блискіток, дивних квітів. І обов'язково шкіряний!

Морозити вуха - це не круто: Андре Тан показав актуальні моделі шапок зими-2021Набір від бабусі

Шапка і шарф "наборчиком" виглядають дешево. А ось фетрові капелюхи поверх хусток - це справжнє мистецтво! Мені особливо подобаються контрастні поєднання.

Морозити вуха - це не круто: Андре Тан показав актуальні моделі шапок зими-2021

Андре Тан показав модні шапки (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Нагадаємо, нещодавно український дизайнер Андре Тан показав на конкретних прикладах, які светри варто носити цієї зими, а які краще залишити в магазині, бо вони вже давно не в тренді.

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