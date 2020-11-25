Різдвяний піст 2020: коли починається і що можна їсти

28 листопада 2019 року в Україні розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів
Різдвяний піст 2020 у православних віруючих триває протягом сорока днів - з листопада до самого Різдва. Він починається 28 листопада і закінчується на Різдво. Різдвяний піст - найдовший у році.
У період суворого посту (з 28 листопада по 6 січня) православні християни дотримуються строгі обмеження в їжі, також діють заборони на розваги.
У часи раннього християнства віруючі постили 7 днів перед Різдвом, а з XII століття тривалість посту збільшилася до сорока днів.
Цей піст не такий суворий, як Великий Успенський. Заборонено вживати молочні продукти, яйця і м'ясо, в окремі дні дозволяється вино і риба. Можна побалувати себе в Різдвяний піст рибою, сухофруктами, хлібом, кашами, фруктами і навіть вином.
Різдвяний піст ділиться на два періоди:
В пост дозволяється до пісних страв додавати трохи олії і рибу. У середу і п'ятницю можна вживати продукти рослинного походження без масла, сухоїдіння. По понеділках можна їсти гарячу їжу, але без масла. У вівторок і четвер дозволяється гаряча їжа з маслом. У вихідні дні можна рибу і вино.
Дуже строгі обмеження в харчуванні дотримуються 6 січня - до сходу першої зірки не їдять. Після вечерні дозволяється гаряча їжа з маслом і традиційна солодка каша - сочиво.
Трохи поблажок в меню під час Різдвяного посту діє в великі свята і в дні вшанування великих святих: Введення в Храм Пресвятої Богородиці (4 грудня), Андрія Первозванного (13 грудня), Миколи Чудотворця (19 грудня).
Як ми раніше писали, популярна дитяча каша названа самою шкідливою.