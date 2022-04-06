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"Русский мир - гірше найстрашнішої хвороби": у ведучого Орла і Решки померла в Маріуполі мама

Андрій Бедняков повідомив про смерть мами (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Український ведучий програми "Орел і решка" Андрій Бедняков повідомив трагічну новину. У Маріуполі померла його мати.

Про це він написав у Instagram.

"Мами не стало. Вночі перестало битися серце. Важко писати, але я це зроблю
За час війни я говорив з сестрою 2 рази. По хвилині. Коли вони нарешті, змогли виїхати - мені подзвонили родичі. Я зрадів. Але потім подзвонила сестра і сказала, що мама в комі", - розповів Андрій.

З початку війни жінка дуже ослабла, потім перебувала в комі.

"Русский мир - гірше найстрашнішої хвороби. Гірше раку і Альцгеймера. Ця ідеологія і армія тягне на той світ швидше. Страшно те, що я не зможу навіть попрощатися з мамою. Адже я доїхав би до найближчого поста. Але я впевнений, що рано чи пізно - я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території буде знову висіти український прапор", - написав з болем Бедняков.

За словами ведучого, Путін забрав у нього найрідніше.

"У мене і ще у тисяч українців, але ми обов'язково дочекаємося. Не здумайте мені писати. Потрібно терміново звільнити Маріуполь", - резюмував він.

У Маріуполі померла мама Андрія Беднякова (instagram.com/biedniakov)

Як ми писали раніше, Ведучий Орла і Решки, чия мама в блокадному Маріуполі, жорстко відповів росіянам.

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МаріупольАндрей Бедняков