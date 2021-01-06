Найкращі привітання з Різдвом у прозі, віршах та для СМС

Настав Новий рік, але свята на цьому не закінчуються, адже попереду Святвечір і Різдво. Щоб не нервувати напередодні в гарячкових пошуках гарних слів або прикольних СМС, бажано заздалегідь підготувати привітання з Різдвом Христовим. Зараз можна знайти безліч готових текстів, причому як в прозі, так і в віршах.
Серед них є універсальні, які підійдуть на будь-який випадок і будь-якому адресату, і адресні або рольові (рідним людям, подругам, коханим). Ми пропонуємо вам добірку красивих різдвяних привітань у прозі і віршах.
Різдво - це тихе сімейне свято. Очікування першої зірки, яка сповістила про народження Сина Божого, перетворюється на очікування дива і казкових перетворень. Українська традиція Святвечора, коли вся родина збиралася будинку в повному складі за святковим столом, прості обряди і традиції, які прищеплювали повагу до предків і любов до сім'ї, має продовження в сучасних привітання рідних, близьких, знайомих з цим прекрасним святом.
Багато різдвяних вітань написані від душі і не мають рими, але від цього не стає гірше. Пропонуємо кілька варіантів:
Нехай Різдвяна зірка загориться в цю ніч і веде по життю найвірнішим шляхом. Тепла, спокою, доброти і умиротворення. У це чудове світле свято мрії стають реальністю, нехай в цьому році збудеться найзаповітніша. З Різдвом Христовим!
***
Бажаю тобі в Різдво спокою в душі, стабільного достатку і взаємної любові. Нехай Різдвяна зірка вкаже вірний шлях до везіння, добра і взаєморозуміння!
***
З різдвом Христовим, з щирою радістю душі і доброю благодаттю! Бажаю миру за вікном і світлого щастя в будинку, затишної атмосфери і дружної сім'ї, незвичайних чудес і щедрих подарунків, відкритої душі і м'якого серця. Нехай Різдво подарує яскраву надію і міцну віру, красиву казку і вірну любов.
А якщо вас цікавлять прикольні привітання з Різдвом для друзів або близьких знайомих, виберіть щось з цього:
Нехай ніяка різдвяна історія не зможе вибити тебе з колії нормального життя, а всі свої пригоди запиши, щоб діти і онуки пишалися тобою, як самим веселим предком!
***
Вітаю з Різдвом, бажаю всього і побільше. Нехай ваші бажання збуваються швидше, ніж ви встигаєте їх загадувати!!!
Що може передати ваші почуття краще, ніж поетичні рядки? Тому заслуженою популярністю користуються красиві різдвяні побажання у віршах.
Хай різдвяна добра казка
Подарує тепло й ласку,
Хай різдвяні світлі зорі
Знищать смуток весь і горе!
Щастя, радість і добро
Хай несе до вас Різдво!
Яскрава зірочка зійшла,
Свята вечеря підійшла:
кутя, вареники, грибочки,
фасоля, риба, огірочки...
Нехай лунає в хаті сміх -
з різдвом Христовим вас усіх!
***
Христос народився!
Хай здоров’я з Вами буде
Хай Вас гумор не забуде,
Хай смачна кутя удасться,
Хай завжди панує щастя,
Щоб весело і багато провели
Різдвяні свята!
А якщо потрібно привітати дітей, допоможуть вам такі рядки:
З Різдвом тебе, синку!
Від душі бажаю,
Щоб всього добитися зміг.
Милий, вітаю!
Або ж для дочки:
З Різдвом тебе, рідна,
Дочка мила моя!
Щастя я тобі бажаю,
Щоб збулася твоя мрія!
Навіть перебуваючи в дорозі, ви зможете привітати близьких, відправивши смс привітання з Різдвом, наприклад:
Хай сало до хліба,
Хай мясо до солу,
Солодкий узвар до куті.
Хай друзі, знайомі
Ніколи-ніколи
Свиню не підкинуть в житті!
З Різдвом Христовим!
***
Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,
зігріє вам сердце Різдвяним теплом.
Хай радість, кохання наповнять ваш дім,
оселяться щастя та спокій у нім!
Христос ся рождає! Славімо його!
Хай у Вашій хаті - злагода панує,
Хай любов дитяти за вами мандрує,
Зичу господарям щастя й врожаю,
Усім добрим людям - здоров'я бажаю.
Різдво - прекрасне свято. Завдяки сучасним технологіям, легко можна привітати своїх родичів і просто близьких вам людей через смс.
Відчіняйте двері ясенові,
бо Різдво ступає на поріг
знак добра, господньої любові
в світлі Віфліємської зорі!
Хай це свято лине в кожну хату,
в кожнім серці свой залиша слід
будьте дужі, щирі и багаті
щастя вам и довгих многогіх літ!
***
Хай смачна кутя удасться,
Хай в сім'ї панує щастя,
Щоб весела коляда
В хату радість принесла.
З Різдвом Христовим!
***
У день святий Різдва Христова
Бажаю щастя Вам земного,
Бажаю в душах відродіті уміння віріті, любити,
А Бог Вам щедрою рукою за вашу віру, за терпіння
Своє надасть Благословіння.
Як ми раніше писали, українці назвали улюблені свята новорічного циклу.