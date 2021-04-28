Збереже здоров'я і гроші: дієтолог розповіла, які продукти можна заморозити на завтра
Морозильними камерами користується весь цивілізований світ. Але Данія в цьому плані особлива, тут заморожують абсолютно все!
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла дієтолог Катерина Йенсен, яка живе в Данії.
Фахівець з харчування розповіла, що у неї для цих цілей є окремий морозильник, забитий всім і вся.
"Йому потрібно писати оду! У ньому можна зберігати безліч корисностей довгий час. Що може бути простіше, ніж розігріти в каструлі корисний суп з морепродуктами, приготований пару тижнів тому у вихідний день?",- написала дієтолог.⠀
Крім ягід! Можна заморожувати навіть суп (фото: pexels.com)
Дієтолог дала лайфхак для тих, хто живе один: суп можна заморожувати порційно прямо в пластикових пакетах, давши йому трохи охолонути.⠀
Що ще можна заморозити?
"Соуси, рідкі десерти і навіть солодощі! Все це можна і потрібно заморожувати про запас. Не пошкодуйте коштів на зручні пластикові контейнери для заморозки. Вони збережуть вам купу грошей і здоров'я", - порадила Йенсен.
Крім цього відправити в морозилку можна:
- овочі - для гарячих страв і для омлету з овочами на сніданок,
- заморожені ягоди - для смузі,
- морепродукти, рибу і м'ясо (діставати за добу до приготування і розморожуватися в холодильнику),
- морозиво дітям,
- бульйон,
- залишки вечерь (добре йдуть, коли лінь готувати).
"Заморожені запаси рятують мій час і допомагають моїй родині харчуватися здоровою їжею. Адже якщо в морозилці повно готової корисної їжі, то відпадає потреба замовляти піцу додому", - підсумувала Нутриціолог.
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