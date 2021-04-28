Сбережет здоровье и деньги: диетолог рассказала, какие продукты можно заморозить на завтра

Морозильными камерами пользуется весь цивилизованный мир. Но Дания в этом плане особенная, датчане замораживают абсолютно все!

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала диетолог Катерина Йенсен, которая живет в Дании.

Специалист по питанию рассказала, что у нее для этих целей есть отдельный морозильник, забитый всем и вся.

"Ему нужно писать оду! В нем можно хранить множество полезностей долгое время. Что может быть проще, чем разогреть в кастрюле полезный суп с морепродуктами, приготовленный пару недель назад в выходной день?", - написала диетолог.⠀

Кроме ягод! Можно замораживать даже суп (фото: pexels.com)

Диетолог дала лайфхак для тех, кто живет один: суп можно замораживать порционно прямо в пластиковых пакетах, дав ему чуть остыть.⠀

Что еще можно заморозить?

"Соусы, жидкие десерты и даже сладости! Все это можно и нужно замораживать впрок. Не пожалейте средств на удобные пластиковые контейнеры для заморозки. Они сберегут вам кучу денег и здоровье", - посоветовала Йенсен.

Кроме этого отправить в морозилку можно:

овощи - для горячих блюд и для омлета с овощами на завтрак,

замороженные ягоды - для смузи,

морепродукты, рыбу и мясо (доставать за сутки до приготовления и размораживаться в холодильнике),

мороженое детям,

бульон,

остатки ужинов (хорошо идут, когда лень готовить).

"Замороженные запасы спасают мое время и помогают моей семье питаться здоровой пищей. Ведь если в морозилке полно готовой полезной еды, то отпадает надобность заказывать пиццу на дом", - подытожила нутрициолог.