Сєдокова передумала летіти в Україну: злякалася "військ НАТО"

Українська співачка Анна Сєдокова, яка зараз живе в Росії, вирішила скасувати концерт в Києві через "складну ситуацію". Її злякали "війська НАТО" і "червона" карантинна зона, в якій зараз знаходиться місто.
Про це вона повідомила у своєму Instagram.
"Всі обговорюють війська НАТО. Червона зона в Києві і стільки хворих. Не найкращий час для всіх", - написала артистка.
Вона також зазначила, що в Києві ще хотіла знімати кліп, але все це поставлено на паузу.
Сєдокова заявила, що її травневий тур по Туреччині перебуває під загрозою зриву через міжнародний конфлікт. Поки що концерти не скасували, але, за її словами, ситуація складна і в операторів, і туристів.
"У нашому улюбленому готелі неможливо було знайти ні одного номера на травневі. Чекаємо рішення організаторів", - додала зірка.
Скріншот з Instagram
Нагадаємо, Сєдокова виклала відео, на якому істерично ридає. Це сталося через хвилю хейта, який дуже часто обрушується на неї в соціальних мережах.
Її шокувало те, що навіть у програші команди її чоловіка - баскетболіста Яніса Тімми - звинувачують її.
Одна дівчина в мережі написала, що Тіммі "пора валити з" Хімок "до своєї старухи", адже нібито саме вона винна в поразці всієї баскетбольної команди.
Раніше ми писали про те, що Сєдокова зустріла день народження зі шкірним захворюванням.