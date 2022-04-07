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Сьогодні -Благовіщення: найважливіші традиції і заборони великого свята

Благовіщення 2022 (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Благовіщення - одне з найбільших свят в церковному календарі. Кожен рік воно святкується 7 квітня і його дата незмінна.

Коли відзначають Благовіщення і які існують традиції – читайте в матеріалі нижче.

Історія свята

Цей день має постійну дату і відзначається рівно за 9 місяців до Різдва Христового. Згідно з біблійним переказом, саме в цей день Архангел Гавриїл приніс Діві Марії "благу звістку" - сповістив про майбутнє народження Сина Божого, який стане спасителем для всього роду людського.

"Радуйся, Благодатна, Господь з Тобою!", - з такими словами звернувся Архангел до Марії, сповістивши її про радісну новину. Марія дуже зніяковіла, адже вона була невинною.

На що Гавриїл відповів їй: "Дух Святий знайде на тебе і сила Всевишнього осінить тебе, тому і народжується Святе наречеться Сином Божим". Вважається, що з цього дня починається порятунок роду людського.

Головні традиції Благовіщення

Свято Благовіщення випадає на середину Великого посту. Але в цей день поститься дозволено їсти рибу і морепродукти.

Велике свято заведено провести з сім'єю, друзями, перебувати в радісному настрої та провести його з вдячністю.

У день Благовіщення Пресвятої Богородиці в храмах проходять святкові служби, співаються радісні гімни.

Важливо на свято робити добрі справи, подавати милостиню, не сваритися з рідними і близькими.

Що не можна робити на велике свято

7 квітня заборонено працювати

Не можна шити і займатися будь-яким рукоділлям.

Заборонено стригтися, фарбувати волосся. Саме про це свято кажуть: "птах гнізда не в'є, дівчина коси не заплітає".

Не можна давати в борг нічого, навіть сіль - вважалося, що це принесе невдачу.

Чи не відбуваються на Благовіщення заупокійні служби, поминки, вінчання.

Заборонено сперечатися, лихословити, обманювати, сердитися і дратуватися.

Головні прикмети на Благовіщення

  • Яка погода на Благовіщення, такою буде погода на Великдень.
  • Пішов дощ - будуть гриби і урожай хлібних злаків.
  • Випав сніг - до неврожаю.
  • Гроза в цей день - до теплих літніх днів і до великої кількості горіхів.
  • Знайти Пролісок в цей день незаміжній дівчині - восени вона вийде заміж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться у квітні 2022.

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