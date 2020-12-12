Сьогодні - день Парамона: що не можна робити і важливі прикмети

12 грудня християни вшановують пам'ять святого мученика Парамона і з ним 370 мучеників, які жили в III столітті при імператорі Декії і постраждали за віру в Христа. В народі свято також відомий під назвою Калита, і пов'язаний з кумедною традицією - в цей день хлопці знімали ворота з будинку вподобаної дівчини, і на таке баловство було не прийнято ображатися.

Втім, вже до пізнього вечора і ближче до півночі починалися дівочі ворожіння на Андрія, який відзначали 13 грудня. А ось День Парамона вважався святом хлопців.

За переказами, святий мученик Парамон в 250 році відмовився приносити жертви поганським ідолам і заступився за християн, яких збиралися стратити. Він відкрито засудив жорстокість місцевого правителя князя Аквіліна, за що після жорстоких тортур був страчений разом з іншими заарештованими 370 мучениками.

Мученик Парамон (фото: tatmitropolia.ru)

Згідно народним традиціям, на Парамона можна було передбачити погоду на всю зиму.

Побутувало повір'я, що якщо у цей день встати рано вранці, розтопити піч і поснідати кашею, то ніякі хвороби в холодну пору року не будуть страшні.

Вірили, що 11 грудня потрібно скинути сніг з даху і взагалі зробити прибирання, при цьому суворо заборонялося використовувати різні віники - інакше можна було вимести багатство з дому.

Для того щоб привернути удачу та достаток, люди позичали що-небудь у сусідів (хліб, глечик, сіль, тютюн та інше).

Іменини в цей день святкують - Данило, Денис. Іван, Микола, Ольга, Парамон, Федір.

Головні прикмети 12 грудня:

Якщо на Парамона пішов сніг, то скоро чекай заметіль;

Якщо ж снігу немає досі, що на 19 грудня - День Миколи Чудотворця - прийдуть міцні морози;

якщо небі зоря багряного кольору здалася рано вранці, то незабаром задують сильні вітри;

Якщо ж у небі зоря красна, то кілька днів буде ясно і не холодно.

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