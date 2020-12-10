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Синоптики оновили прогноз на Новий рік в Україні

Новость на русском → Четвер 10 грудня 2020 15:31
Синоптики оновили прогноз на Новий рік в Україні Синоптик розповів про погоду на Новий рік для українців (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Вже не за горами новорічні свята і зима в цьому році вступила в свої права точно 1 грудня. Сезон почався зі снігу і морозу. Чи порадує нас погода атмосферою свята 31 грудня розповіла завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова. За словами експерта, Новий рік в нашій країні очікується без снігу і холоду.

"На Новий рік хвиля холоду повинна відійти, і в період переходу від одного року до іншого можливо навіть підвищення температури. Повинні бути позитивні значення. Можуть бути слабопозитивні температури, але морозу, по ідеї, бути не повинно", – повідомила вона "Обозревателю".

На думку експерта, не варто чекати снігу або дощу напередодні Нового року, 31 грудня, а також 1 січня.

"В останні роки випадало дуже незначна кількість опадів. Якщо випадало, то один день в кожному місяці. Зараз буде те ж саме", – сказала вона.

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував напередодні Нового року потепління та дощ. Також експерт повідомляв про своєрідне "зимове бабине літо", яке нас чекає.

Як ми раніше писали, синоптики розповіли, коли українцям чекати перших морозів і чи буде весь грудень холодним.

Також ми розповідали, що синоптик прогнозує зимове бабине літо в Україні.

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