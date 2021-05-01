Сьогодні Велика Субота: що не можна робити в цей день, прикмети

Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Цього року вона випадає на 1 травня.
Що строго не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.
Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Для православних християн Велика Субота -і скорботний, і радісний день. Христос ще лежить в труні, ще не настав воскресіння, але вже все наповнене передвеликодньою радістю. У цей день християни згадують тілесне поховання Ісуса Христа і Зішестя його в пекло.
Субота Страсної седмиці, присвячена спогаду поховання і перебування в гробі тіла Ісуса Христа і Зішестя Христа в пекло, вона є також приготуванням до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю.
Служби Великої Суботи зберегли ряд характерних рис ранньохристиянського богослужіння, і ряд літургійних особливостей цього дня простежується вже в пам'ятках IV століття.
За традицією Православної Церкви день Великої Суботи починається з вечора: посеред храму, на узвишші, прикрашена квітами, знаходиться ікона Христа, що лежить у гробі - свята Плащаниця.
Піснеспіви ранкового канону Великої Суботи славлять Христа, своєю смертю переміг смерть.
За звичаєм найважливіших пісних днів Літургія відбувається після вечірні.
Читайте також, що означають кольори та символи сакральної української писанки.