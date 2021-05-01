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Сьогодні Велика Субота: що не можна робити в цей день, прикмети

Автор: Lite

Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Цього року вона випадає на 1 травня.

Що строго не можна робити в цей день - читайте нижче в нашому матеріалі.

Велика Субота - це останній день перед світлим святом Великодня. Для православних християн Велика Субота -і скорботний, і радісний день. Христос ще лежить в труні, ще не настав воскресіння, але вже все наповнене передвеликодньою радістю. У цей день християни згадують тілесне поховання Ісуса Христа і Зішестя його в пекло.

Субота Страсної седмиці, присвячена спогаду поховання і перебування в гробі тіла Ісуса Христа і Зішестя Христа в пекло, вона є також приготуванням до Великодня – Воскресіння Христа, яке святкується в ніч з суботи на неділю.

Служби Великої Суботи зберегли ряд характерних рис ранньохристиянського богослужіння, і ряд літургійних особливостей цього дня простежується вже в пам'ятках IV століття.

За традицією Православної Церкви день Великої Суботи починається з вечора: посеред храму, на узвишші, прикрашена квітами, знаходиться ікона Христа, що лежить у гробі - свята Плащаниця.

Піснеспіви ранкового канону Великої Суботи славлять Христа, своєю смертю переміг смерть.

За звичаєм найважливіших пісних днів Літургія відбувається після вечірні.

Що категорично не можна робити в Страсну суботу:

  • Не можна розговлятися з третьої години ночі суботи й до ранку неділі;
  • Не можна їсти приготовлену на вогні їжу.
  • Не можна пити спиртне (тим, хто У Велику п'ятницю дотримувався суворого посту і був тільки на хлібі й воді, можна випити трохи червоного вина для підтримки сил);
  • Не можна сміятися, танцювати і співати;
  • Не можна вступати в близькість з чоловіком;
  • Не можна займатися риболовлею або полювати;
  • Не можна робити прибирання в будинку, прасувати і прати речі;
  • Не можна митися;
  • Не можна працювати на городі.
  • Не можна займатися рукоділлям.
  • Утримайтеся від будь-якої фізичної роботи.

Що можна робити у Велику Суботу:

  • Господині в Страсну суботу завжди фарбували яйця і пекли паски. Найпоширенішим кольором для фарбування яєць вважається червоний.
  • Також в суботу перед Великоднем обов'язково потрібно роздати милостиню всім нужденним, яких ви зустрінете на своєму шляху. Також можна зробити родичам і близьким великодні подарунки.

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