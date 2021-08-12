ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

Новость на русском →
Четвер 12 серпня 2021 19:41
Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи Не обов'язково купувати дизайнерські речі, щоб виглядати дорого (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Виглядати дорого хочеться, навіть якщо купуєш всі речі в масмаркеті, погодьтеся? І, виявляється, якщо вибирати одяг, взуття та аксесуари з розумом, то в більшості випадків вам це вдасться.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Майя Кривобокова.

Виглядати дорого. Не без смаку, вилгарно, кричущо, а стримано, елегантно, зі смаком. Мені здається, це те, до чого прагне кожна дівчина. Достаток передбачає хорошу якість речей, надітих на нас.

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючиЯк виглядати дорого, не переплачуючи (фото: instagram.com/leoniehanne)

Широкі штани і біла сорочка: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ультрамодний діловий образ

Як не витратитися і виглядати на мільйон

  • Вибираємо лаконічне взуття, без зайвих деталей.
  • Брючний костюм класичного крою в гардеробі буде функціональнішим, ніж концептуальний.

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

База і важливі деталі: стиліст показала, як правильно одягнути школярку в 2021

  • Віддаємо перевагу натуральним тканинам.

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

  • Вибираємо щільний джинсовий одяг, ніякого стрейча.

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

  • Якщо не маємо поняття, як поєднувати велику кількість прикрас, вибираємо сучасний мінімалізм.

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

  • Дизайн нігтів може дуже багато розповісти про свою господиню. Ніщо не виглядає так свіжо і ефектно, як доглянуті руки з нейтральним манікюром.

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

  • Класичний принт виглядає благородніше і дорожче, ніж анімалістичний - це факт.

Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи

Як виглядати дорого, але не витрачати всі гроші на одяг (фото: instagram.com/maya.prostyle)

Раніше Андре Тан показав, які речі будуть в тренді восени 2021.

Читайте LITE в Google News
Роузі Хантінгтон-Уайтлі
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Магучіх вперше прокоментувала фото з росіянкою: "я дуже шаную українських воїнів"
Магучіх вперше прокоментувала фото з росіянкою: "я дуже шаную українських воїнів"