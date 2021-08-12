Сім важливих порад: стиліст розповіла, як виглядати дорого, не переплачуючи
Виглядати дорого хочеться, навіть якщо купуєш всі речі в масмаркеті, погодьтеся? І, виявляється, якщо вибирати одяг, взуття та аксесуари з розумом, то в більшості випадків вам це вдасться.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Майя Кривобокова.
Виглядати дорого. Не без смаку, вилгарно, кричущо, а стримано, елегантно, зі смаком. Мені здається, це те, до чого прагне кожна дівчина. Достаток передбачає хорошу якість речей, надітих на нас.
Як виглядати дорого, не переплачуючи (фото: instagram.com/leoniehanne)
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Як не витратитися і виглядати на мільйон
- Вибираємо лаконічне взуття, без зайвих деталей.
- Брючний костюм класичного крою в гардеробі буде функціональнішим, ніж концептуальний.
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- Віддаємо перевагу натуральним тканинам.
- Вибираємо щільний джинсовий одяг, ніякого стрейча.
- Якщо не маємо поняття, як поєднувати велику кількість прикрас, вибираємо сучасний мінімалізм.
- Дизайн нігтів може дуже багато розповісти про свою господиню. Ніщо не виглядає так свіжо і ефектно, як доглянуті руки з нейтральним манікюром.
- Класичний принт виглядає благородніше і дорожче, ніж анімалістичний - це факт.
Як виглядати дорого, але не витрачати всі гроші на одяг (фото: instagram.com/maya.prostyle)
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