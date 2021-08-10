Широкі штани і біла сорочка: Роузі Хантінгтон-Уайтлі показала ультрамодний діловий образ

Відома модель і фешн-ікона Роузі Хантінгтон-Уайтлі продемонструвала, як вбратися в офіс, щоб було стильно і в той же час по-діловому.

У своєму Instagram вона показала, як можна обіграти класичне поєднання: білий верх, чорний низ, зробивши його більш розслабленим. Те що треба для ділових зустрічей!

Роузі для цієї мети вибрала широкі чорні штани, які цього літа на піку популярності. До них вона підібрала білу сорочку вільного крою з великими накладними кишенями. Рукава вона закатала, а саму блузу вирішила носити на випуск. Вийшло дуже стильно.

Стильно і по-діловому (фото: instagram.com/rosiehw)

На ноги вона взула білі шльопанці, а в руки взяла невелику білу сумочку, що нагадує косметичку. З аксесуарів дружина Джейсона Стетхема підібрала Кольє: щось середнє між як і раніше модним чокером у вигляді ланцюга і широкої золотим ланцюжком, знайомої нам з 90-х.

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Макіяж вона також постаралася продумати до дрібниць. На шкіру вона

завдала тотальну основу з підсвічує ефектом, трохи темніше натурального відтінку шкіри. Рум'яна додали образу свіжості, а темна губна помада - чуттєвості. Брови Роузі підкреслила за допомогою темного олівця, а очі не виділяла, лише злегка профарбувавши верхній ряд.

Волосся супермодель поклала на прямий проділ, попередньо витягнувши плойкою. Вийшло просто і стильно, надихаємося!