У мережі з'явилася різдвяна листівка з 3-річною принцесою Єлизаветою

Букінгемський палац опублікував на своїй сторінці в Instagram різдвяну листівку, на якій зображена 3-річна принцеса, майбутня королева Великобританії Єлизавета II.

Знімок зроблений у 1929 році. На ньому зображені герцог і герцогиня Йоркська і їх 3-річна дочка принцеса Єлизавета Йоркська, яку зараз всі знають як королеву Єлизавету II.

Різдвяна листівка з 3-річною принцесою Єлизаветою (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям попалися на фото, яке викликало гнів британців. Кейт, Вільям, їх діти: Джордж, Шарлотта, Луї, принц Едвард, його дружина - графиня Вессекська Софі і двоє їхніх дітей - Луїза і Джеймс прогулялися графством Норфолк.

Компанія людей без охоронців налічував дев'ять осіб. При цьому згідно з карантинними обмеженнями, в Норфолку не можна виходити на вулицю групам більш як шість осіб.

Британські ЗМІ пишуть, що штраф за порушення правил карантину становить 200 фунтів стерлінгів (близько 268 доларів). А при повторному порушенні - до 6400 фунтів. Поки що неясно, чи буде королівській сім'ї поповнювати казну через порушення карантину.

Британці кажуть, що члени королівської сім'ї постійно порушують карантинні правила.

За порушенням правил Кейт Міддлтон помітили вже не перший раз. Герцогиню критикували за порушення санітарних норм під час відвідування пекарні Beigel Bake в Лондоні.