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На шоу" Танці з зірками " визначився перший учасник: ви всі її знаєте!

Автор: Людмила Жукова

Незабаром стартує новий сезон "Танців з зірками 2021", але дата прем'єри поки залишається для глядачів таємницею. Цим часом стала відома перша учасниця шоу. Нею стала популярна співачка Джамала, яка у 2017 році принесла перемогу Україні на Євробаченні.

На своїй сторінці в Instagram Джамала поділилася цією радісною новиною.

"У мене для вас неймовірна новина! Цей рік для мене - новий етап, повний експериментів і випробувань. У ньому стільки всього, що я ніколи не робила раніше! Я ніколи не танцювала професійно, не займалася з тренером. Хоча ті, хто був на моїх концертах, підтвердять - я обожнюю висловлювати свої слова, музику рухами. Я танцюю кожну свою емоцію руками, ногами, як вмію, як мені підказує тіло", - поділилася радісна Джамала.

Співачка висловила надію, що фанати підтримають її в новому амплуа.

"Отже, Я учасниця нового сезону "Танці з зірками". Звичайно, будуть злети і падіння. Але я буду дуже чекати, що ви мене підтримаєте у всіх моїх проявах", - резюмувала зірка.

У коментарях у співачки після цієї новини утворився шквал емоцій від шанувальників.

  • Це просто новина-гармата!
  • Як Ви на це погодилися? Це ж фізично і психологічно дуже важко, м'яко кажучи, але я за будь-який двіж, підтримую вас, якщо є можливість-треба пробувати.
  • Класно! У тебе все вийде! Будемо вболівати за тебе!
  • Чекаємо вже!
  • OMG!!! Ну тепер я буду дивитися "Танці з зірками" вперше повністю! Класно!!! Вже готова слати смс!
  • Джамала - ти найкраща!

Як ми писали раніше, спливли перші несподівані подробиці про 5 сезоні шоу"Танці з зірками".

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Танці з зірками