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Штангам і гантелям - ні: Аніта Луценко назвала ідеальні тренування при варикозі

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 09:07
Штангам і гантелям - ні: Аніта Луценко назвала ідеальні тренування при варикозі Як тренуватися при варикозі (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Варикоз з'являється, коли кров погано тече від ніг знизу вгору, а рухається вниз (клапани не справляються). Кров застоюється, вени ще збільшуються і слабшають. Найбільш характерно - для професій, де довго стоять.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла фітнес-тренер Аніта Луценко.

"Відразу обмовлюся, що при варикозі рекомендуються заняття в спеціальних, індивідуальних, гольфах", - підкреслила Аніта.

Штангам і гантелям - ні: Аніта Луценко назвала ідеальні тренування при варикозіПротипоказання при варикозі - чого не можна робити? (фото: instagram.com/anitasporty)

Протипоказання для тренувань при варикозі

  1. "Статичні вправи (коли сіли, наприклад, під стінкою і сидимо 30 секунд).
  2. Великі ваги з напруженням (штанги і важкі гантелі). Геморой - це теж варикоз.
  3. Прокатування ролом місць випинання вен.
  4. Робота з гумками з здавлюванням зони з випинанням вен.
  5. Тренування з постійним стоянням без зміни положень і включення литок в роботу.

Які тренуванні показані при варикозі

  1. Плавання - ідеально!
  2. Вправи, де ноги піднімаються вище голови (тренування ніг і сідниць, лежачи на спині, на боці, на четвереньках і одна піднімається).
  3. Розвиток дихання і робота з м'язами тазового дна.
  4. Пілатес.
  5. Йога динамічна.
  6. Розтяжка.
  7. Швидка ходьба і легкі пробіжки в гольфах з постійним контролем, чи не стає гірше.
  8. Прес, руки, груди, спина (не всі, стоячі, краще - ближче до горизонтальних положень). І не забувайте про нормальне здорове харчування, від якого, власне, і залежить вага", - порадила Аніта.

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Нагадаємо також, нутриціолог розповіла, як зменшити талію, не роблячи взагалі ніяких вправ.

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