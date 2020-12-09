Сильний вітер та мокрий сніг: які області України накриє неприємною погодою

Погода в Україні у середу, 9 грудня, очікується переважно суха. Мокрим снігом та дощами накриє південну частину країни. У більшості регіонів збережеться мороз у нічні години, а в деяких холодно і неприємно буде навіть вдень. Практично у всіх областях країни синоптики прогнозують сильний штормовий вітер з поривами.

За даними Українського гідрометцентру, на сході нічна температура повітря коливатиметься від -9 до -5 градусів. Вдень у регіоні сухо, опади не прогнозуються, від -2 до +1 градуса.

Південні області накриє мокрим снігом з дощем і штормовим вітром. Вночі в регіоні від -5 до -1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від 0 до +5 градусів. У Криму мокрий сніг, вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +4 до +6 градусів.

На півночі України без опадів, мінлива хмарність. Вночі в регіоні очікується до -9 градусів, вдень температура підніметься до 0 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, вітер з поривами. Нічна температура коливатиметься в межах -4 -1 градус, вдень очікується від -2 до +2 градусів. На Закарпатті до +6 градусів.

В центральній частині країни без опадів, сухо, невелика хмарність. Вночі від -7 до -4 градусів, вдень очікується від -2 до +1 градуса.

У Києві 9 грудня опади не прогнозуються, невелика хмарність. Вітер південно-східний з поривами. Вночі від -8 до -6 градусів, вдень стовпчики термометрів покажуть від -4 до -2 градусів.

Карта погоди в Україні на середу, 9 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики попередили про сильне погіршення погоди в Україні та пообіцяли снігові зливи.

А також розповідали про те, що синоптик Наталка Діденко назвала дату потепління в Україні.