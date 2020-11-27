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Синоптик прогнозирует зимнее бабье лето в Украине

Новина українською → Пятница 27 ноября 2020 06:37
Синоптик прогнозирует зимнее бабье лето в Украине Погода в Украине (иллюстративное фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Погода в Украине принесет в последние дни ноября незначительное похолодание, однако сулит новые аномалии декабре и порадует нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом.

Такой прогноз дал народный синоптик Владимир Деркач, передают "Факты".

По его словам, в конце последнего месяца осени ожидается снижение температуры, но похолодает не критически.

Начало зимы тоже будет относительно холодным, но через несколько дней столбики термометров поднимутся, временами вероятны небольшие осадки.

"Под конец первой и в начале второй декады декабря будет наблюдаться небольшое снижение температуры", - рассказал народный синоптик.

Деркач заявил, что в середине декабря потеплеет, днем и ночью сохранятся плюсовые показатели температур воздуха.

Холода вернутся ко Дню святого Николая, и 19 декабря в ночное время температура может существенно упасть.

"Последняя декада декабря ожидается теплой с нетипичной для зимы погодой. Только под конец года возможны незначительные заморозки и снежок", - прогнозирует народный знаток погоды.

Схожую картину с предсказанием морозов в День святого Николая дал также синоптик Леонид Горбань. Так, 19 декабря он обещает снег и морозы до -8 градусов, пишет "Метеопрог".

Ожидается, что минусовая температура продержится до 28 декабря.

Однако к концу 2020-го перед самым Новым годом начнется оттепель и зальют сильные дожди.

Ранее синоптик Наталка Диденко рассказала, что в ближайшие дни циклон принесет в Украину мокрый снег и похолодание.

Также мы писали о том, что недавно синоптики поменяли прогноз погоды в Украине на зиму.

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