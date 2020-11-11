Синоптики назвали дату першого снігу в Україні: вже скоро

Погода в Україні порадує першим снігом вже за кілька днів

Погода в Україні принесе перший сніг вже до кінця цього тижня. Синоптики поділилися новими погодними картами - на них видно, що опади першими нагрянуть в північні області.

В Українському гідрометцентрі прогнозують опади вже в неділю, 15 листопада. До цього дня температура буде поступово знижуватися, але погодою продовжить керувати антициклон.

Вже сьогодні, 11 листопада, очікуються нічні заморозки - від -1 до +3 по всій країні. У Києві +1+3, а на Півдні та Закарпатті від +2 до +5 в нічний час. Вдень в країні +4+9 градусів.

У Києві в середу вдень +5+7, вночі +1+3.

Погода в Україні 11 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

12 і 13 листопада знову нічні заморозки від 0 до -3 градусів, крім крайнього Заходу, Одеської області та Криму (тут вночі +2+4). Вдень від +2 до +5 градусів, але на Півдні і Заході тепліше (+5+8).

У Києві 12-13 листопада вночі заморозки від -1 до +1, вдень +3+5. Опади малоймовірні.

Погода в Україні 12-13 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

14 листопада на більшості територій вдень +1+5, вночі 0... -2 градуси. А на північному сході вдень - холодніше (0... +2), вночі мороз від -2 до -5 градусів. Трохи тепліше на крайньому Заході, в Одеській області та Криму - вдень +4+9, вночі +2+5.

У неділю 15 вересня температура істотно не зміниться, але в Чернігівській і Сумській областях ймовірний мокрий сніг з дощем.

Погода в Україні 14-15 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

У Києві 14-15 вересня вдень +2+4, вночі від -1 до +1 градуса, без опадів.

Раніше синоптики Gismeteo розповіли також, коли в Україну прийде денний мінус. Вони показали карти погоди на місяць.

Також метеорологи поділилися прогнозом погоди на зиму для Києва.