Синоптики розповіли, де пройдуть дощі в останній день весни

У західних регіонах очікуються дощі, крім Волинської та Рівненської областей. Там температура повітря становитиме +14...+16 градусів. У Закарпатській області +16 ...+18, в Івано-Франківській і Чернівецькій +13... +15. У Львівській області +15...+17. У Тернопільській та Хмельницькій областях +14...+16.

У північній частині України без опадів. У Чернігівській і Сумській областях +15...+17.

У центрі України також без дощів. У Черкаській і Полтавській областях +15...+17. У Кіровоградській області +16...+18, у Дніпропетровській області +17...+19.

На сході дощів не буде. У Луганській області + 22 ...+24, у Донецькій області + 21... +23. У Харківській області +19...+21.

У південних областях очікуються дощі. В Одеській області +20...+22, у Миколаївській області +21...+23. У Херсонській і Запорізькій областях +22...+24.

В окупованому Криму також дощі. При цьому температура повітря на півострові становитиме +21...+ 23.

У Києві без опадів. Повітря прогріється до +15...+17. Дутиме північно-східний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні (погодна карта: meteo.gov.ua)