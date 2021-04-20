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Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

Новость на русском → Вівторок 20 квітня 2021 10:29
Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021 Які джинси варто купувати в 2021 році (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Джинси - це базова річ для більшості гардеробів. Носять їх у правильній стилізації і в ресторан, і на роботу, і на прогулянку. Але не варто плутати актуальну базу та застарілу псевдоклассику.

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Тетяна нагадала, що в гардеробі будь-якої жінки може бути одяг трьох типів: "для чоловіків", "для подруг" і "для себе".

"Дівчата одягаються не тільки для чоловіків. Якщо вдягатися тільки для чоловіків, то недовго виявити себе в джинсах-обгортках для сосисок, "лабутени" і кургузой курточці "пам'яті запалення придатків". Жіночність і привабливість - це важливо, але сучасна мода дає можливість виглядати привабливо не тільки штанях в облипку, але і в актуальних формах", - написала стиліст.⠀⁣⁣⠀

Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021Якщо скінні - то з високою посадкою (фото: pexels.com)

Тетяна додала, потрібно думати, як розставити правильні акценти, адже складна, інтелектуальна, неочевидна жіночність і привабливість варті того! Стиліст написала, що нічого не має проти джинси-скінні, але з високою посадкою, а також запропонувала свої варіанти самих трендових джинсів на літо 2021.

1. Слоучи.Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

2. Кльош.Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

3. Широкі джинси.Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

4. Колор блок. Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

5. Широкі джинси в підлогу.Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

6. З розрізами.

Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

⠀7. ⁣⁣"Варенки".Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

8. Джинси-МОМ.Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

9. Джинси-слоучи.

Слоучи, колор блок і варенки: які джинси купувати на літо 2021

Які джинси вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova/)

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