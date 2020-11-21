Сніг з дощем і температурні гойдалки: українців здивували прогнозом

Погода в Україні принесе сніг, мокрий сніг та дощі в найближчі кілька днів у ряді регіонів, на дорогах країни очікується ожеледиця. Також майже на всій території країни будуть нічні морози, але вдень очікується місцями до +10 градусів.

Такий прогноз на 21 - 24 листопада дали синоптики Українського гідрометцентру.

У суботу, 21 листопада, практичні скрізь буде хмарно. Опади у вигляді снігу очікуються у північних, східних та місцями центральних областях.

Температура повітря в середньому в денний час буде варіюватися між +1... +3 градусів ("тепліше" за все - на Закарпатті та в Криму: до +6 градусів, а найхолодніше - у Луганській області: до -2 градусів). Вночі в цілому по країні очікується -1... -4 градусів.

У неділю, 22 листопада, сніг обіцяють лише в Донецькій, Харківській і Луганській областях, а на решті частини території країни буде хмарно з проясненнями та без опадів.

Стовпчики термометрів у неділю вдень покажуть в середньому +2... +4 градуси, а вночі буде близько -1... -3 градусів (а на Закарпатті температура опуститься до -6).

У понеділок, 23 листопада, половину України накриє сніг з дощем: майже всі західні області, Північ та Схід, а також Київську та Полтавську області.

У перший робочий день тижня погода порадує українців потеплінням, і в денний час в середньому буде +2... +6 градусів, а у Криму до +10. Вночі очікується 0... -2 градуси, а в східних областях до -4.

У вівторок, 24 листопада, ореол опадів у вигляді снігу з дощем зміститься на лівобережну частину України.

Збережеться відносно тепла погода: вдень очікується в середньому близько +3... +9 градусів, а вночі 0... +3 градусів (найхолодніше у Закарпатській області, де буде до -2).

Раніше синоптик попередила про холодні дні зі снігом, вітром і морозом та розповіла, що в Україну рухається мерзенна погода.

Також ми писали про те, що нещодавно народні синоптики розповіли, якою буде погода в Україні на Новий рік.