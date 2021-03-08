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Сніг і мороз: синоптики розповіли, якою буде погода в восьмий день весни

Автор: Lite

Сьогодні, 8 березня, у багатьох областях України пройде сніг. Крім того, температура повітря буде досить прохолодною. У західній, північній центральній і східній частині країни середня температура становитиме +1...+3 градуси.

Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У західній частині країни сніг очікується в усіх областях, крім Закарпатської та Чернівецької області. Тут буде +3...+5 і +2...+4 відповідно. У Луцькій, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях 0...+2.

На півночі також сніг. При цьому в Чернігівській і Сумській областях очікується -1...+1.

На сході також сьогодні буде сніг. У Донецькій області +3...+5, у Луганській області +2...+4, в Харківській області +1...+3.

У центрально частини України також очікується сніг. Температура повітря в Полтавській, Черкаській, і Кіровоградській областях становитиме +1...+3. У Дніпропетровській області буде трохи тепліше +2...+4.

На півдні без опадів. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і окупованому Криму +5...+7.

У Києві сніг, температура повітря становитиме +1...+3. При цьому буде дути північно-західний вітер 7-12 м/с.

Погода в Україні 8 березня (погодна карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, медики розповіли, як впоратися з різкими перепадами погоди, які призводять до погіршення здоров'я.

Раніше в українських Карпатах замерзли водоспади. Після чого в мережі з'явилися казкові фото крижаних "скульптур".

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