Зниження імунітету і сприйнятливість до вірусів: лікар розповіла, чим загрожують нічні зміни

Лікарі і нутриціологи не втомлюються повторювати, яким важливим для міцного імунітету э повноцінний сон ночами. Але що робити, якщо можливості спати вночі немає через роботу? Професій, яким доводиться працювати в нічний час досить багато: медики, робітники на промислових підприємствах, охоронці, диспетчери і водії таксі і т. д. Якщо ви змушені працювати в нічну зміну, задумайтеся, чи виправдовує грошову винагороду втрати у вашому здоров'ї.

Нічний графік роботи, особливо після 30 років, негативно впливає на гормональний баланс і самопочуття в цілому. Особливо - у жінок, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Хочеться бути здоровим - потрібно добре висипатися (фото: pexels.com) Часто під час такої роботи людина починає їсти, пити каву. Виділення шлункового і панкреатичного соків в нічний час мінімальне, що не дозволяє повноцінно переварити з'їдене і призводить до поразок шлунково-кишкового тракту. Чим загрожує нічний недосип Знижується імунітет.

Підвищується сприйнятливість до інфекцій і вірусів.

Порушується чутливість клітин до глюкози.

Рівень кортизолу вранці стає низьким.

Рівень лептину знижується, а греліну зростає.

Навіть при достатній кількості калорій, з'являється підвищена тяга до вуглеводів, яку дуже важко контролювати. Збільшується ймовірність ожиріння.

Робота в нічну зміну небезпечна також тим, що пильність і концентрація уваги вночі знижена - і існує великий ризик виробничих травм.

Молодим мамам полегшує часті нічні прокидання для годування малюка гормон пролактин. Рівень пролактину зростає під час вагітності і тримається на високому рівні після пологів. Молодим людям простіше повернутися до нормального способу життя з повноцінним нічним сном. З віком зробити це буде все важче. Циркадні ритми, які закладені генетично, не можна поміняти насильно. Вдень потрібно не спати, а вночі - спати. Нічна робота мало кому підходить, але особливо шкідлива при: вагітності та плануванні вагітності, серцевої недостатності, виразкової хвороби, цукровому діабеті. Дозволити собі не спати ночами можуть тільки здорові, фізично міцні люди, на правильному харчуванні і без дефіцитів по макро- і мікроелементів. І то - нетривалий час. Якщо вам заважає спати ночами малюк, спіть з ним удень (фото: pexels.com) Що робити, якщо від нічної роботи нікуди не дітися Якщо ви приймаєте якісь підбадьорливі напої, щоб бути в тонусі, робіть це в першій половині робочого часу, щоб до того часу, коли вам потрібно буде заснути, вони припинили свою дію. В ідеалі не використовувати їх.

Уникайте вночі поїдання жирної, важкої їжі, солодощів.

Для профілактики сонливості в приміщенні бажані яскраві лампи денного світла.

По дорозі від роботи до дому одягайте сонячні окуляри, щоб швидше заснути.

Повернувшись додому, створіть в спальні ідеальні умови для сну: тиша, максимальне затемнення.

Висипатися. В ідеалі спати 7-8 годин, розділивши цей час на 6 годин після роботи і 2 години перед роботою.

Можливий прийом низьких доз мелатоніну (максимум без призначення лікаря 0,5 -1 мг) за 30 хвилин до передбачуваного сну. Бажано натщесерце, бо на ситий шлунок його ефекти згладжуються і працюють набагато гірше.

Серйозно ставтеся до лікарських оглядів перед зміною і диспансеризації. А якщо на роботі вашим здоров'ям не цікавляться, займіться ним самостійно. Поради молодим батькам: Спіть вдень разом з малюком.

Мами, делегуйте нічні вставання чоловікові або іншим помічникам.

Організуйте сон малюка так, як комфортно вам: якщо вам зручно, спіть з ним разом. Головне, щоб ви висипалися.