Снижение иммунитета и восприимчивость к вирусам: врач рассказала, чем грозят ночные смены

Врачи и нутрициологи не устают повторять, как важен для крепкого иммунитета полноценный сон по ночам. Но что делать, если возможности спать ночью нет из-за работы? Профессий, которым приходится трудиться в ночное время достаточно много: медики, рабочие на промышленных предприятиях, охранники, диспетчеры и водители такси и т. д. Если вы вынуждены работать в ночную смену, задумайтесь, оправдывает ли денежное вознаграждение потери в вашем здоровье.

Ночной график работы, особенно после 30 лет, негативно влияет на гормональный баланс и самочувствие в целом. Особенно - у женщин, рассказала в своем Instagram врач-эндокринолог Катерина Григорьева.

Хочется быть здоровым - нужно хорошо высыпаться (фото: pexels.com) Часто во время такой работы человек начинает есть, пить кофе. Выделение желудочного и панкреатического соков в ночное время минимально, что не позволяет полноценно переварить съеденное и приводит к поражениям ЖКТ. Чем грозит ночной недосып Снижается иммунитет.

Повышается восприимчивость к инфекциям и вирусам.

Нарушается чувствительность клеток к глюкозе.

Уровень кортизола по утрам становится низким.

Уровень лептина снижается, а грелина растет.

Даже при достаточном количестве калорий, появляется повышенная тяга к углеводам, которую очень тяжело контролировать. Увеличивается вероятность ожирения.

Работа в ночную смену опасна также тем, что бдительность и концентрация внимания ночью снижена - и существует большой риск производственных травм.

Молодым мамам облегчает частые ночные просыпания для кормления малыша гормон пролактин. Уровень пролактина растет во время беременности и держится на высоком уровне после родов. Молодым людям проще вернуться к нормальному образу жизни с полноценным ночным сном. С возрастом сделать это будет все труднее. Циркадные ритмы, которые заложены генетически, нельзя поменять насильно. Днем нужно бодрствовать, а ночью - спать. Ночная работа мало кому подходит, но особенно вредна при: беременности и планировании беременности, сердечной недостаточности, язвенной болезни, сахарном диабете. Позволить себе не спать ночами могут только здоровые, физически крепкие люди, на правильном питании и без дефицитов по макро- и микроэлементам. И то - непродолжительное время. Если вам мешает спать по ночам малыш, спите с ним днем (фото: pexels.com) Что делать, если от ночной работы никуда не деться Если вы принимаете какие-то бодрящие напитки, чтобы быть в тонусе, делайте это в первой половине рабочего времени, чтобы к тому времени, когда вам нужно будет заснуть, они прекратили свое действие. В идеале не использовать их.

Избегайте ночью поедания жирной, тяжелой пищи, сладостей.

Для профилактики сонливости в помещении желательны яркие лампы дневного света.

По дороге от работы к дому одевайте солнечные очки, чтобы скорее уснуть.

Вернувшись домой, создайте в спальне идеальные условия для сна: тишина, максимальное затемнение.

Высыпайтесь. В идеале спать 7-8 часов, разделив это время на 6 часов после работы и 2 часа перед работой.

Возможен прием низких доз мелатонина (максимум без назначения врача 0,5 -1 мг) за 30 минут до предполагаемого сна. Желательно натощак, так как на сытый желудок его эффекты сглаживаются и работают гораздо хуже.

Серьезно относитесь к врачебным осмотрам перед сменой и диспансеризации. А если на работе вашим здоровьем не интересуются, займитесь им самостоятельно. Советы молодым родителям: Спите днем вместе с малышом.

Мамы, делегируйте ночные вставания мужу или другим помощникам.

Организуйте сон малыша так, как комфортно вам: если вам удобно, спите с ним вместе. Главное, чтобы вы высыпались.