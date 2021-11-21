Собор Архістратига Михаїла 2021: що сьогодні строго не можна робити і головні прикмети

21 листопада 2021 року віруючі шанують в молитвах архангела Михаїла, який згідно з Писанням, пронизав списом занепалого ангела, сатану.
Що не можна робити в цей святковий день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Михайло також дав Мойсею священну скрижаль, щоб він вів єврейський народ.
Святкування Михайлова дня пов'язане з дивом, яке відбулося в IV столітті. Був храм, який побудували в ім'я Архістратига Михаїла в подяку за зцілення німої дівчинки. Поблизу храму протікало цілюще джерело.
Архангел Михайло прийшов уві сні до батька дівчинки і сказав, що якщо він хоче, щоб його дочка змогла говорити, то їй необхідно випити води з джерела. Дівчинка випила воду і змогла заговорити. Батьки дитини в подяку звели храм в пам'ять про це диво.
21 листопада люди починали з ранкової служби в церкві, ставили свічку і зверталися до Михайла з проханням. У цей день також задобрювали дворового-молодшого брата домовика.
У цей день також починалися Михайлівські свята - гуляння з нагоди закінчення всіх сільськогосподарських робіт. Це свято було гостьовим -треба було і самим в гостях побувати, і до себе гостей запросити і попотчувати.
Наші предки на стіл подавали домашнє пиво, пироги зі свіжого борошна, мед. Вважалося, що їжі повинно було вдосталь, щоб наступний рік був вдалим і врожайним. Свято тривало тиждень - до довгого і суворого Пилипівського посту, який передував Різдво.
Також в Михайлів день нікому не можна відмовляти в допомозі. Ранок слід почати з відвідування церкви, поставити свічки за здоров'я рідних і відслужити молебень. Якщо є можливість, подайте милостиню.
Категорично не можна в цей день рубати сокирою, різати ножем, ткати і займатися будь-якою домашньою роботою. Також постарайтеся в цей день ні з ким не лаятися і залишатися в гарному настрої до самого вечора.
Це особливий день для українців, адже саме архангел Михаїл вважається покровителем Києва!
День ангела в цей день відзначає Михайло.
Як ми раніше повідомляли, Різдвяний піст розпочнеться вже наприкінці листопада і триватиме до самого Святвечора.