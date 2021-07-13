Собор дванадцяти апостолів: що не можна робити в цей день, прикмети

13 липня 2020 року православні відзначають свято Дванадцяти апостолів - учнів Христа.
У нашому матеріалі нижче читайте, що можна, а що не можна робити в цей день і його основні прикмети.
Цей день присвячений людям, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Їх звали Петро і його брат Андрій, Яків Зеведєєв і його брат Іоанн, Філіп, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфєєв, Тадей (Юда Яковль), Симон Зілот і Матвій. Останній став 12-м апостолом, зайнявши за жеребом місце Іуди Іскаріота.
У народі ж 13 липня пишно святкувалася верхівка літа. Наші предки вірили, що саме в цей прийде справжня спека.
У цей день - прощаються недоліки, людські слабкості і гріхи. Апостоли щиро розкаялися. І люди в цей день каються за свої слабкості та помилки і просять вибачення один у одного.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні 2021 року.