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Собор дванадцяти апостолів: що не можна робити в цей день, прикмети

Автор: Styler

13 липня 2020 року православні відзначають свято Дванадцяти апостолів - учнів Христа.

У нашому матеріалі нижче читайте, що можна, а що не можна робити в цей день і його основні прикмети.

Цей день присвячений людям, які першими повірили в Христа і пішли за ним. Їх звали Петро і його брат Андрій, Яків Зеведєєв і його брат Іоанн, Філіп, Варфоломій, Фома, Матвій, Яків Алфєєв, Тадей (Юда Яковль), Симон Зілот і Матвій. Останній став 12-м апостолом, зайнявши за жеребом місце Іуди Іскаріота.

У народі ж 13 липня пишно святкувалася верхівка літа. Наші предки вірили, що саме в цей прийде справжня спека.

Що не можна робити 13 липня

  • Не слід вживати алкоголь. Взагалі краще відмовитися від будь-яких напоїв, крім простої води.
  • Краще уникати галасливих компаній. Правильніше за все буде залишитися вдома і присвятити час духовному очищенню.
  • Важливо уникати лихослів'я. Лайка може накликати нещастя.
  • Не слід захоплюватися азартними іграми. Великий ризик втратити всі гроші.
  • У свято не заведено згадувати ні про слабкість, яку проявив Петро, ні про зраду Іуди.

Що можна робити в день дванадцяти апостолів

У цей день - прощаються недоліки, людські слабкості і гріхи. Апостоли щиро розкаялися. І люди в цей день каються за свої слабкості та помилки і просять вибачення один у одного.

Прикмети на 13 липня

  • Почути зозулю - до довгого і жаркого літа;
  • Багато роси вранці - до сонячної погоди;
  • Зустріти знайомого на початку дня - до нещастя;
  • Хмари жовтого кольору по небу пливуть - до грози.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які церковні свята відзначатимуться в липні 2021 року.

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