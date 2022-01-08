Собор Пресвятої Богородиці: що це за свято, що заборонено робити сьогодні

8 січня, на наступний день після Різдва Христового, православні віруючі святкують Собор Пресвятої Богородиці. У цей день церква дякує Богоматері, яка народила Ісуса.
Що не можна робити в цей день, важливі прикмети, заборони, традиції та обряди - читайте нижче в нашому матеріалі.
Також в цей день віруючі вшановують пам'ять тих, хто був близький до Христа - святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова.
Свято Собору Пресвятої Богородиці вперше почали відзначати дуже давно. Ще в IV столітті Епіфаній кіпрський, Святий Амвросій Медіоланський і блаженний Августин на свято Різдва Христового віддавали хвалу не тільки Спасителю,який народився, а й прославляли народила його Діву Марію.
Офіційну вказівку на святкування Собору Пресвятої Богородиці на наступний день після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, який відбувся в 680-681 роках.
Наші предки в цей день відзначали бабине свято, або свято каш. У цей день славили повитух і породіль. Жінки брали своїх дітей і з подарунками та привітаннями йшли до повитух, які допомагали їм під час пологів. Ті, в свою чергу, пригощали гостей кашею. Водночас народився і звичай, пов'язаний з християнством: жінки приходили до церкви з заздалегідь печеними пирогами, щоб піднести їх Богородиці.
До речі, саме з цього дня починалися дівочі ворожіння, що тривали до самого Хрещення.
Ворожили зазвичай в супроводі особливих пісень або в повній тиші. Головними предметами ворожіння були весілля, смерть і урожай.
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