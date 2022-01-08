Собор Пресвятої Богородиці: що це за свято, що заборонено робити сьогодні

Також в цей день віруючі вшановують пам'ять тих, хто був близький до Христа - святого Йосипа Обручника, царя Давида і святого Якова.

Свято Собору Пресвятої Богородиці вперше почали відзначати дуже давно. Ще в IV столітті Епіфаній кіпрський, Святий Амвросій Медіоланський і блаженний Августин на свято Різдва Христового віддавали хвалу не тільки Спасителю,який народився, а й прославляли народила його Діву Марію.

Офіційну вказівку на святкування Собору Пресвятої Богородиці на наступний день після Різдва Христового можна знайти в 79 правилі VI Вселенського Собору, який відбувся в 680-681 роках.

Наші предки в цей день відзначали бабине свято, або свято каш. У цей день славили повитух і породіль. Жінки брали своїх дітей і з подарунками та привітаннями йшли до повитух, які допомагали їм під час пологів. Ті, в свою чергу, пригощали гостей кашею. Водночас народився і звичай, пов'язаний з християнством: жінки приходили до церкви з заздалегідь печеними пирогами, щоб піднести їх Богородиці.

Головні прикмети цього дня

Якщо сьогодні буде сильний мороз, то значить літо буде холодним.

Якщо каша пригорить в цей день, то скоро буде снігопад.

Якщо синиці щебечуть за вікном - морози стануть сильнішими.

Що не можна робити у свято

8 січня не можна купувати мотузки інакше можна накликати біду.

У цей день не можна варити і пити кисіль - до небіжчика.

Не потрібно сьогодні лаятися з близькими людьми, оскільки це призведе до довгого конфлікту.

Не робіть "брудну" роботу по господарству, а також відкладіть ремонт.

До речі, саме з цього дня починалися дівочі ворожіння, що тривали до самого Хрещення.

Ворожили зазвичай в супроводі особливих пісень або в повній тиші. Головними предметами ворожіння були весілля, смерть і урожай.