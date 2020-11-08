Сонячно і до +15 градусів: синоптики уточнили, де в Україні пощастить з погодою

Погода в Україні 8 листопада буде сонячною і теплою (колаж: РБК-Україна)

Синоптики розповіли, що 8 листопада в Україні очікується досить тепла погода для цього місяця

Погода в Україні 8 листопада буде теплою, сонячною і з мінімальним ризиком випадіння опадів. За даними синоптиків, пориви вітру будуть не сильними, що дасть українцям можливість насолодитися ідеальною осінньою погодою. При цьому найтепліше буде на півдні та заході країни, де термометри покажуть до +15 градусів протягом дня. Детальний прогноз синоптиків Українського гідрометцентру – в нашій статті.

За даними синоптиків, температура в Україні не буде однорідною у всіх регіонах, однак амплітуда коливань буде невеликою. Найхолодніше буде на сході країни, де термометри покажуть +8... +11 градусів протягом дня. Трохи тепліше – у центральних і деяких західних областях, де, за прогнозами синоптиків, очікується +9... +12 градусів. Найтепліше буде на крайньому заході та півдні України, де очікується до +11... +15 градусів.

У нічний час в Україні буде достатньо холодно – переважно +3... +5 градусів. У південних регіонах трохи тепліше - +4... +7 градусів в темний час доби.

Погода в Україні 8 листопада (карта: meteo.gov.ua)

При цьому в Україні 8 листопада не очікується сильних поривів вітру – 3-8 метрів в секунду.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні прогнозують різкі перепади температури повітря.

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