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В Україну рухаються рекордні температури: буде різкий перепад

Новость на русском → Субота 07 листопада 2020 06:30
В Україну рухаються рекордні температури: буде різкий перепад Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні порадує високими градусами

Погода в Україні принесе рекордні листопадові температури на найближчих вихідних. Причому буде дуже тепло, так і з перепадом в заморозки. Таку синоптичну ситуацію обумовить антициклон, який деякий час буде радувати нас сухою і приємною погодою.

Згідно з даними Українського гідрометцентру, найвища температура 7 листопада буде на Заході і Півдні України. Тут вдень від +9 до +14 градусів. На інших територіях теж помірно тепло (+8+12). Вночі на території країни +2+6 градусів, в Одеській області +6+8 в нічний час. Без опадів.

У Києві в суботу +9+11 градусів, вночі +4+6 вище нуля.

8 листопада вдень, як і раніше, висока температура. Вночі ж прийдуть заморозки на територію Чернівецької області (-1...+1). В Івано-Франківській від +1 до +3 градусів, на інших територіях в нічний час від +2 до +8 градусів.

У Києві неділя порадує сухою погодою з температурою +9+11, вночі +4+6.

В Україну рухаються рекордні температури: буде різкий перепадВ Україну рухаються рекордні температури: буде різкий перепад

Погода в Україні 7 і 8 листопада (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що вже до середини наступного тижня синоптики нам грозять сильним зниженням температури аж до денних морозів.

Також метеорологи розповіли, якою буде зима в Києві.

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