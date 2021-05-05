Зосередьтеся на великих проєктах: астрологи розповіли, кого чекає успіх на роботі

Овен

На роботі намагайтеся не витрачати сили даремно. Зосередьтеся в першу чергу на великих, важливих проєктах, по можливості відклавши все інше в сторону, і вас безумовно чекає успіх.

Близнюки

Якщо на роботі у вас не все було добре, то тепер в кінці тунелю нарешті буде світло. Ви знову повірите в себе, а вплив Меркурія відкриє вам нові перспективи.

Лев

Завдяки впевненості в собі і підтримці Марса ви зможете показати себе на роботі з кращого боку. Саме час - адже саме сьогодні ваша кар'єра може отримати відчутний поштовх. Без коливань заводите потрібні знайомства. Слід зробити ставку на дипломатію.

Діва

Планети обіцяють - сьогодні у вас все складеться якнайкраще. Нептун, зокрема, зробить приємною і легкою ваше повсякденне життя. Ви не задовольняєтеся тим, що маєте, а будете хотіти все більше і більше. Чи може, варто бути скромніше?

Стрілець

Якщо вважаєте, що вам мало платять, поговоріть з начальством, яке і само знає, що пора підвищити вам зарплату. Ви людина талановита, потрібна, і явно заслуговуєте більшого.