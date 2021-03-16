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Творці "Орла і Решки" заявили про розлучення: прожили разом 20 років

Автор: Роман Мирончук

Творці популярного тревел шоу "Орел і Решка" Олена та Євген Синельникови прийняли рішення розлучитися після 20 років шлюбу. У пари є 9-річний син.

Про це розповіла продюсер проєкту Олена Синельникова у програмі ЖВЛ.

Подробиці вона розкривати не стала, а сказала, що вони дуже рано одружилися і відносини вичерпали себе.

"Ми розійшлися. Але нам потрібно було народити Льошу. Для цього ми зустрілися, я так розумію. На "Решці", в основному, всі розлучаються. Хто в тривалих відносинах - всі розлучаються", - сказала жінка.

Олена зізналася, що хоче закохатися і хоче сім'ю. Їй потрібен партнер і в бізнесі. Вона зазначила, що планує розвиватися не на телебаченні, і може побудує бізнес, який буде пов'язаний з туризмом.

Варто зазначити, що зі своїм майбутнім чоловіком Олена познайомилася в університеті. Євген був на 2 роки молодший за неї, і коли йому було 18 років зробив пропозицію 20-річній Олені.

Пара мріяла про подорожі, але в них не було грошей. Вони заробляли тим, що знімали корпоративи та весілля. Після чого Жана Бадоєва розповіла, що її знайома продюсер Нателла Крапівіна шукає проєкт для телебачення, у який можна інвестувати.

Сидячи на кухні Синельникови написали 5 ідей тревел шоу і показали Нателлі. Вона вибрала ту, яка на початку називалася "Багач і бідняк". Так народився проєкт про подорожі, який дивлячись мільйони людей.

Олена Синельникова заявила про розлучення з чоловіком (відео: YouTube)

Нагадаємо, ведучий "Орла і Решки" ледь не загинув.

Ми також писали про те, що Слава Камінська зізналася в зрадах та зробила заяву про особисте життя.

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