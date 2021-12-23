Список: нутриціолог назвала звичні ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання

Всі люди сьогодні схильні до стресу і токсичного навантаження, генномодифікована продукція здоров'я організму теж не додає. В результаті імунна система втрачає здатність розрізняти білки, що належать власному тілу.

Це викликає пошкодження клітин, тканин і органів в організмі, що заподіюється власною імунною системою, що атакує ці клітини, розповіла нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram.

Корисні продукти (фото: pexels.com)

Вона виділила 5 основних причин появи АІЗ:

1. Психосоматика

Під час тривалого стресу виділяється величезна кількість кортизолу, що стягує всі гормони, в тому числі і імунітет.

2. Стимуляція імунітету препаратами, продаються в аптеці для його активації.

3. "Дірявий кишечник"

Більше 80 % імунної системи знаходяться в кишечнику і для її здоров'я необхідний здоровий і нормально функціонуючий кишечник.

4. Токсини:

мікотоксини, токсини природного походження, що виробляються деякими видами цвілевих грибів, іноді присутні в продуктах харчування,

важкий метал.

Ртуть може потрапити в організм різними шляхами: з ртутними амальгамами в зубах, споживанням риби і з навколишнього середовища:

силікон,

куріння.

5. Інфекції (віруси і бактерії)

Вже доведено зв'язок для цілого ряду інфекцій (Епштейна - Барра, Herpes Simplex 1 і 2) з аутоімунними захворюваннями.

Ліки (фото: pexels.com)

Які медикаменти можуть провокувати АІЗ