ru ua
Пт, 24 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Список: нутриціолог назвала звичні ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання

Новость на русском →
Четвер 23 грудня 2021 18:09
Список: нутриціолог назвала звичні ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання Нутриціолог Євгенія Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі люди сьогодні схильні до стресу і токсичного навантаження, генномодифікована продукція здоров'я організму теж не додає. В результаті імунна система втрачає здатність розрізняти білки, що належать власному тілу.

Це викликає пошкодження клітин, тканин і органів в організмі, що заподіюється власною імунною системою, що атакує ці клітини, розповіла нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram.

Список: нутриціолог назвала звичні ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання

Корисні продукти (фото: pexels.com)

Вона виділила 5 основних причин появи АІЗ:

1. Психосоматика

Під час тривалого стресу виділяється величезна кількість кортизолу, що стягує всі гормони, в тому числі і імунітет.

2. Стимуляція імунітету препаратами, продаються в аптеці для його активації.

3. "Дірявий кишечник"

Більше 80 % імунної системи знаходяться в кишечнику і для її здоров'я необхідний здоровий і нормально функціонуючий кишечник.

4. Токсини:

  • мікотоксини, токсини природного походження, що виробляються деякими видами цвілевих грибів, іноді присутні в продуктах харчування,
  • важкий метал.

Ртуть може потрапити в організм різними шляхами: з ртутними амальгамами в зубах, споживанням риби і з навколишнього середовища:

  • силікон,
  • куріння.

5. Інфекції (віруси і бактерії)

Вже доведено зв'язок для цілого ряду інфекцій (Епштейна - Барра, Herpes Simplex 1 і 2) з аутоімунними захворюваннями.

Список: нутриціолог назвала звичні ліки, що можуть викликати аутоімунні захворювання

Ліки (фото: pexels.com)

Які медикаменти можуть провокувати АІЗ

  1. НПЗП, нестероїдні протизапальні препарати. Знеболюють, знижують жар, знижують запалення (аспірин, ібупрофен).
  2. Кортикостероїди, використовуються для ослаблення симптомів. Бувають в різних формах, інгаляторів, таблеток, ін'єкцій та ін. Іноді критичні для життя, підривають імунну систему, сприяють синдрому дірявої кишки.
  3. Інгібітори протонного насоса. Для лікування кислотозалежних захворювань шлунково-кишкового тракту, знижують шлункову кислотність.
  4. Н2-блокатори, блокатори гістамінових рецепторів.
  5. Антибіотики, прямий негативний ефект на мікрофлору.
  6. Гормональні контрацептиви, впливають на імунну систему, їх використання може ускладнити відновлення організму через дієту і спосіб життя.

Раніше нутриціолог розповіла, що найкраще приготувати на вечерю для всієї родини.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар назвала "святкове" м'ясо, яке може спричинити рак і діабет
Лікар назвала "святкове" м'ясо, яке може спричинити рак і діабет