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Суцільні мінуси і снігопади: синоптики дали прогноз на січень

Новость на русском → П'ятниця 01 січня 2021 06:25
Суцільні мінуси і снігопади: синоптики дали прогноз на січень Прогноз погоди на січень 2021 (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в січні буде холоднішою, ніж груднева. Особливо сильних морозів синоптики не обіцяють, але в цілому місяць буде в основному з мінусовою температурою. Також очікується багато сніжних днів.

Синоптики ресурсу Gismeteo поділилися прогнозом погоди на перший місяць зими, в якому розповіли про температуру і кількість опадів в різних містах України.

Так, у Києві мінусова температура прийде вже на наступному тижні. І в цілому весь місяць буде з -1... -5, вдень до -9 градусів вночі. Сніг та мокрий сніг будуть частими гостями столиці.

Суцільні мінуси і снігопади: синоптики дали прогноз на січень

Погода в Києві в січні (скрін: gismeteo.ua)

А ось у Львові перша декада місяця буде теплою з +1+5 і близько нуля вночі. Далі і до кінця місяця вдень температура буде балансувати на нулі, вночі до -6. Наступний тиждень буде багатий опадами - дощ, мокрий сніг. Далі очікується сніг, але інтенсивність опадів знизиться.

Суцільні мінуси і снігопади: синоптики дали прогноз на січень

Погода у Львові в січні (скрін: gismeteo.ua)

У Харкові, як і типово для східного регіону, січень буде більш холодним. На наступному тижні мінус незначний, а далі морози посиляться і будуть триматися до кінця місяця - вдень -2... -5, вночі - до -9... -11 морозу. Сніг буде йти майже кожен день.

Суцільні мінуси і снігопади: синоптики дали прогноз на січень

Погода у Харкові в січні (скрін: gismeteo.ua)

В Одесі традиційно тепліше. Новий рік почнеться майже з весни до +10 градусів, і високі температури протримаються до кінця наступного тижня. Далі і до кінця місяця похолодає, але нічого серйозного - вдень 0... +4, вночі близько нуля.

Суцільні мінуси і снігопади: синоптики дали прогноз на січень

Погода в Одесі в січні (скрін: gismeteo.ua)

Зазначимо, що синоптики раніше розповідали, що похолодання з морозами прийде на Різдво.

А ось метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.

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