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Не спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очей

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Четвер 29 липня 2021 07:40
Не спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очей Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)
Автор: Ольга Турчанікова

Українська тенісистка Еліна Світоліна продовжує підкорювати корти. Перша ракетка України вже наробила шуму на Олімпіаді 2020 в Токіо.

А в перервах між перемогами у своєму Instagram 26-річна спортсменка намагається ділитися фото з масштабної події. Але ще, звичайно, розбавляє їх кадрами особистого характеру, якими ми пропонуємо вам насолодитися разом.

Як живе зараз Світоліна

Еліна Світоліна зараз зайнята тренуваннями і практично не з'являється в мережі. Дівчина зізнається, що умови для ігор в Токіо дуже важкі: вже о 9 ранку стає неймовірно жарко, дихати майже неможливо.

Проте, загартування спортсменки дозволяє їй пристосуватися до найскладніших факторів, щоб відновити сили в лічені години і гідно протистояти суперникам.

Одне з останніх фото у своєму блозі зірка присвятила чоловікові: вона показала ніжний кадр, на якому схилилася на плече коханого, французького тенісиста Гаеля Монфіса, з яким вони нещодавно одружилися. Виглядає вона злегка стомленою, але щасливою.

Фанати, які обожнюють фото особистого характеру, завжди намагаються відзначити їх своїми реакціями і коментарями. Судячи з блогу Світоліної, вона теж любить показувати своє життя у всіх ракурсах.

Не спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очей

Еліна Світоліна з чоловіком (фото: instagram.com/elisvitolina)

Ми пропонуємо згадати найпалкіші фото тенісистки, на яких вона не тільки надихає на спортивні подвиги, але демонструє свою красу.

Не спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очейНе спортом єдиним: найпалкіші фото Еліни Світоліної, від яких не відірвати очей

Еліна Світоліна (фото: instagram.com/elisvitolina)

Раніше ми писали, що модель і телезірка Вікторія Маремуха несподівано для всіх вийшла заміж за свого коханого - француза Луї.

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