Спортом не займаюся: Анастасія Приходько розповіла, як скинула 20 кг за три місяці після пологів

Мати трьох дітей зізналася, завдяки якій системі харчування змогла схуднути на 20 кілограмів.

Не буду вам брехати, жодних особливих дієт не дотримувалась. Це все "дієта" для грудного вигодовування - їм все варене чи приготоване на парі.

Харчуватись треба за спеціальним графіком, по годинах. Так, щоб до організму потрапили всі потрібні мікроелементи. Я так втомилась від цього, адже пішов 4-й місяць, а я продовжую харчуватись по цих табличках. І як результат, кілограми зникають самі собою.