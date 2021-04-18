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Стало відомо про дитяче прізвисько Єлизавети II: принц Філіп був останнім, хто її так називав

Автор: Роман Мирончук

Єлизавета II залишила рукописну записку принцу Філіпу на його труні. Королева Великобританії підписала її сентиментальним прізвиськом "Лілібет", яким її називали в дитинстві.

Про це повідомляє People.

Принц Філіп вважається останньою людиною, яка називала її цим дитячим прізвиськом. Під час похорону Єлизавета II оплакував свого чоловіка, сидячи на самоті на лаві в каплиці Святого Георгія. Разом вони прожили 73 роки.

Нагадаємо, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. Він два місяці не дожив до свого сторіччя. Церемонія поховання чоловіка королеви Єлизавети II пройшла у неділю, 17 квітня, у Віндзорі, невеликому місті в 35 км від Лондона, де знаходиться літня резиденція англійських монархів.

Кількість учасників похорону обмежили через пандемію. Крім Єлизавети II і їх з принцом Філіпом чотирьох дітей разом з чоловіками і дружинами на жалобній церемонії були присутні вісім онуків з чоловіками і дружинами, а також племінники королеви - леді Сара Шатт з чоловіком і граф Сноуден.

Королівська сім'я і інші гості спостерігали процесію з каплиці Святого Георгія і чекали прибуття королеви і катафалка Land Rover, який спроєктував сам герцог Единбурзький.

Раніше королівська родина показала неопубліковані раніше фото Єлизавети II і принца Філіпа з правнуками.

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Новини України королевская семьяЄлизавета II
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