Стало відомо, коли в Україну повернуться морози

Погода в Україні принесе морози ближче до середини січня. Температура почне знижуватися з 9-10 числа, а більш суттєві морози очікуються 13-19 грудня.

Такий прогноз дала Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook, розповівши також про погоду на Святвечір і Різдво, 7 грудня.

6 січня в країні буде місцями волого, але в основному з туманами. Опади завтра - дощ з мокрим снігом - очікуються на Півночі і в Луганській області.

Температура повітря в Україні завтра буде коливатися в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0... +3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло - від +7 до +13 градусів.

А на Різдво, 7 січня, Україну охопить циклоном. Синоптик прогнозує, на свято дощ з мокрим снігом та сильним північно-західним вітром.

Крім того, на Заході в цей день знизиться температура повітря.

"А вже з 9-10 січня буде поступово знижуватися температура повітря практично повсюдно і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо з морозом", - пише синоптик.

У Києві, 6 січня, буде волого, з невеликими опадами. А на Різдво очікуються опади - дощ і мокрий сніг.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода на Святвечір і Різдво.

Також метеорологи розповіли, що українців чекає найтепліший рік за всю історію спостережень за погодою.