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Стане тільки гірше: які області накриє моторошною негодою на вихідних

Новость на русском → Субота 12 грудня 2020 06:30
Стане тільки гірше: які області накриє моторошною негодою на вихідних Погода в Україні (фото: РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні на вихідних погіршиться ще сильніше. Синоптики прогнозують мокрий сніг з дощем в суботу, а в неділю опадів стане ще більше. Крім того, очікується сильний вітер 7-12 метрів в секунду, а на дорогах - ожеледиця.

Згідно з прогнозом Українського гідрометцентру, 12 грудня практично по всій країні мокрий сніг з дощем. Найменша ймовірність опадів в Сумській, Полтавській, Херсонській областях та в Криму.

Вдень температура +1... -3 градуси, вночі -1... -6 морозу. Але на Півдні і Заході тепліше - від 0 до +6 градусів, а вночі +1... -2 (в Одеській області ніч тепліше - від +4 до +6).

У Києві вдень 0... -2, вночі -4... -6, мокрий сніг і дощ, вітер сильний, поривчастий.

Стане тільки гірше: які області накриє моторошною негодою на вихідних

Погода в Україні 12 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

У неділю, 13 грудня, температура дещо підвищиться - вдень від 0 до +4 градусів, вночі +1... -3 градуси. Найтепліше буде на Закарпатті та Півдні - від +3 до +7 градусів, вночі тут +1+5, а в Криму +11+13, вночі +5+7 градусів.

Опади різної інтенсивності у вигляді мокрого снігу, дощу очікуються по всій країні, крім Сходу, південного сходу і Криму, де буде хмарна погода.

У Києві в неділю сильні опади - мокрий сніг з дощем, вдень +1+3, вночі 0... -2 морозу, вітряно.

Стане тільки гірше: які області накриє моторошною негодою на вихідних

Погода в Україні 13 грудня (скрін: meteo.gov.ua)

Зазначимо, що синоптики попередили про ожеледицю на дорогах північних та центральних областей України, а також у столиці та Київській області. Крім того очікується туман.

Раніше синоптики оновили прогноз погоди на грудень.

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