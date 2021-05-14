Стать стройнее и выглядеть моложе: эндокринолог дала простые советы на лето

Лето - это маленькая жизнь, в которой люди делятся на три лагеря: набирают вес, снижают его, остаются в прежнем весе.

Для тех, кто провести лето с комфортом и пользой, эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram дала простые советы.

1. Начинайте утро с 1-2 стаканов воды приятно горячей или теплой.

В воду можно добавить имбирь, мяту или лимон, если хорошо их переносите.

2. Между приемами пищи можно пить глотками теплую воду

Также подойдут одуванчиковый чай, имбирный чай с мятой и лимоном, настой шиповника (с осторожностью при желчно-каменной болезни). Это - отличные способы наладить желчеотток, перистальтику кишечника и уменьшить отечность.

3. Ешьте сезонные ягоды и фрукты.

Но отдавайте предпочтения низкофруктозным вариантам.

4. Включайте в каждый прием пищи свежие овощи и зелень.

Это - источник ферментов для усвоения нутриентов, особенно белков (мясо, рыба, птица). Готовите шашлык? Припасайте к нему пучок кинзы, укропа, петрушки и базилика.

5. Исключите из своего рациона сладкие соки, газировку, компоты с сахаром.

Нет там никаких витаминов.

6. Гуляйте минимум 30 минут в день.

Идеально совместить прогулку и физической активность: ходьбу, скандинавскую ходьбу, бег или зарядку.

Выделяйте на физические упражнения 20-45 минут в день. Танцы, плавание, бадминтон, игры в мяч, работа в саду отлично подойдут. Такая нагрузка помогает глюкозе попасть в клетки без участия инсулина и повышения его уровня, а значит - снижение веса будет происходить активнее.

Высыпайтесь и ешьте сезонные фрукты (фото: instagram.com/sarasampaio)

7. Засыпайте до полуночи!

Так успеете поймать пик выработки мелатонина и поддержите в норме кортизол. Если засыпаете глубоко за полночь, то это чревато перееданием на следующий день. От 150 ккал за каждый час бодрствования после полуночи.

8. Практикуйте техники расслабления.

От 5 минут в день для активации парасимпатической системы. Именно она наводит порядок в организме после стресса, снижает тревогу, нормализует пищеварение, уровень глюкозы в крови и сон.

9. Соблюдайте структуру питания.

"И да, эти способы работают в любое время года, но лето - идеальное время, чтобы стать стройнее и выглядеть моложе", - написала Григорьева.