Стати стрункішою і виглядати молодше: ендокринолог дала прості поради на літо

Літо - це маленьке життя, в якому люди діляться на три табори: набирають вагу, знижують його, залишаються в колишній вазі.
Для тих, хто провести літо з комфортом і користю, ендокринолог Катерина Григор'єва в своєму Instagram дала прості поради.
Як не набрати зайві кілограми за літо:
У воду можна додати імбир, м'яту або лимон, якщо добре їх переносите.
Також підійдуть кульбабовий чай, імбирний чай з м'ятою і лимоном, настій шипшини (з обережністю при жовчно-кам'яної хворобі). Це - відмінні способи налагодити жовчевідтік, перистальтику кишечника і зменшити набряклість.
Але віддавайте перевагу низькофруктозним варіантам.
Це - джерело ферментів для засвоєння нутрієнтів, особливо білків (м'ясо, риба, птиця). Готуєте шашлик? Припасайте до нього пучок кінзи, кропу, петрушки і базиліка.
Немає там ніяких вітамінів.
6. Гуляйте мінімум 30 хвилин в день.
Ідеально поєднати прогулянку і фізичною активністю: ходьбу, скандинавську ходьбу, біг або зарядку.
Виділяйте на фізичні вправи 20-45 хвилин в день. Танці, плавання, бадмінтон, ігри в м'яч, робота в саду відмінно підійдуть. Таке навантаження допомагає глюкозі потрапити в клітини без участі інсуліну і підвищення його рівня, а значить - зниження ваги буде відбуватися активніше.
Висипайтеся і їжте сезонні фрукти (фото: instagram.com/sarasampaio)
Так встигнете зловити пік вироблення мелатоніну і підтримайте в нормі кортизол. Якщо засинаєте глибоко за північ, то це загрожує переїданням на наступний день. Від 150 ккал за кожну годину неспання після півночі.
Від 5 хвилин на день для активації парасимпатичної системи. Саме вона наводить порядок в організмі після стресу, знижує тривогу, нормалізує травлення, рівень глюкози в крові і сон.
"І так, ці способи працюють в будь-яку пору року, але літо - ідеальний час, щоб стати стрункішою і виглядати молодше", - написала Григор'єва.
Нагадаємо, що ендокринолог назвала несподівані причини того, що зуби починають хворіти, наприклад, дієта.