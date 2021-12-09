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Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

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Четвер 09 грудня 2021 11:01
Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото) Свято наближається! (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

В умовах карантину новорічні вечірки у багатьох все ще під питанням. Але навіть якщо ви зустрічаєте Новий рік вдома, гарне плаття і святкову зачіску ніхто не відміняв - зрештою, ви ж хочете сподобатися господареві року, Тигру?

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram показала топ ідей для новорічних зачісок, з якими ви будете справжньою зіркою вечора! Тим більше що ці укладання - швидкі та прості.

Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)Яку зачіску зробити на Новий рік (фото: instagram.com/leoniehanne)

Стиліст запропонувала свій топ-5 найпростіших ідей із зачісками. "Вони придатні і в бенкет, і в світ, як то кажуть, і ще їх можна зробити самій, не вдаючись до послуг фахівців. Звичайно, якщо дозволяє довжина волосся (для тих, у кого коротке, можна укласти феном і гелем - і на цьому все)".

Топ-5 зачісок для новорічної вечірки

  • Низький хвіст, в різних варіаціях. Стримано і універсально, можна обернути в свої ж волосся, або додати якісь прикраси у вигляді джгута, можна додати блискучі прикраси і т. д.

Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

  • Пучок високий, низький, злегка розпатланий, сюди ж - пучки з крабиками.

Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

  • Локони / хвилі, зафіксовані лаком в ретростилі. Можна зафіксувати шпильками, стразами і т. д.

Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

  • Коса - сплетіть косички, можна кілька, можна одну, можна з частини волосся, можна в хвості.

Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

  • Ефект мокрого волосся. Потрібно зачесати волосся назад, зафіксувати гелем, не шкодуючи, і все, укладання готове.

Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)Яку зачіску вибрати на Новий рік Тигра (фото: instagram.com/anna_mishaevna)

Раніше стиліст показала, яке взуття на плоскому ходу буде особливо популярним цієї зими.

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