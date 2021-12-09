Стиліст продемонструвала 5 кращих ідей зачісок для зустрічі року Тигра (фото)

В умовах карантину новорічні вечірки у багатьох все ще під питанням. Але навіть якщо ви зустрічаєте Новий рік вдома, гарне плаття і святкову зачіску ніхто не відміняв - зрештою, ви ж хочете сподобатися господареві року, Тигру?

Стиліст Анна Мішаївна у своєму Instagram показала топ ідей для новорічних зачісок, з якими ви будете справжньою зіркою вечора! Тим більше що ці укладання - швидкі та прості.

Яку зачіску зробити на Новий рік (фото: instagram.com/leoniehanne) Стиліст запропонувала свій топ-5 найпростіших ідей із зачісками. "Вони придатні і в бенкет, і в світ, як то кажуть, і ще їх можна зробити самій, не вдаючись до послуг фахівців. Звичайно, якщо дозволяє довжина волосся (для тих, у кого коротке, можна укласти феном і гелем - і на цьому все)". Топ-5 зачісок для новорічної вечірки Низький хвіст, в різних варіаціях. Стримано і універсально, можна обернути в свої ж волосся, або додати якісь прикраси у вигляді джгута, можна додати блискучі прикраси і т. д. Пучок високий, низький, злегка розпатланий, сюди ж - пучки з крабиками. Локони / хвилі, зафіксовані лаком в ретростилі. Можна зафіксувати шпильками, стразами і т. д. Коса - сплетіть косички, можна кілька, можна одну, можна з частини волосся, можна в хвості. Ефект мокрого волосся. Потрібно зачесати волосся назад, зафіксувати гелем, не шкодуючи, і все, укладання готове. Яку зачіску вибрати на Новий рік Тигра (фото: instagram.com/anna_mishaevna)