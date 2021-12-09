Стилист продемонстрировала 5 лучших идей причесок для встречи года Тигра (фото)

В условиях карантина новогодние вечеринки у многих все еще под вопросом. Но даже если вы встречаете Новый год дома, красивое платье и праздничную прическу никто не отменял - в конце концов, вы же хотите понравиться хозяину года, Тигру?

Стилист Анна Мишаевна в своем Instagram показала топ идей для новогодних причесок, с которыми вы будете настоящей звездой вечера! Тем более что эти укладки - самые быстрые и простые.

Какую прическу сделать на Новый год (фото: instagram.com/leoniehanne) Стилист предложила свой топ-5 самых простых идей с прическами. "Они пригодны и в пир, и в мир, как говорится, и еще их можно сделать самой, не прибегая к услугам специалистов. Конечно, если позволяет длина волос (для тех, у кого короткие, можно уложить феном и гелем - и на этом все)". Топ-5 причесок для Новогодней вечеринки Низкий хвост, в разных вариациях. Сдержанно и универсально, можно обернуть в свои же волосы, либо добавить какие-то украшения в виде жгута, можно добавить блестящие украшения и т.д. Пучок высокий, низкий, слегка растрепанный, сюда же - пучки с крабиками. Локоны / волны, зафиксированные лаком в ретростиле. Можно зафиксировать заколками, стразами и т.д. Коса - сплетите косички, можно несколько, можно одно, можно из части волос, можно в хвосте. Эффект мокрых волос. Нужно зачесать волосы назад, зафиксировать гелем не жалея и все, укладка ваша готова. Какую прическу выбрать на Новый год Тигра (фото: instagram.com/anna_mishaevna)